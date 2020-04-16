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“هدف” يعقد مساء اليوم ورشة عمل عن بُعد في ” غرفة جدة” للتعريف بـ”أكاديمية القيادة”

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“هدف” يعقد مساء اليوم ورشة عمل عن بُعد في ” غرفة جدة” للتعريف بـ”أكاديمية القيادة”

“هدف” يعقد مساء اليوم ورشة عمل عن بُعد في ” غرفة جدة” للتعريف بـ”أكاديمية القيادة”
http://almnatiq.net/?p=854225

تعقد غرفة جدة مساء اليوم (الخميس) لقاءاً تعريفياً عن بُعد، للتعريف بأكاديمية هدف للقيادة، وذلك في منصة غرفة جدة للتدريب الإلكتروني.

وسيكون المتحدث الرئيس خلال الورشة مدير عام الأكاديميات في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور فهد الشهراني.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز‪.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من المشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات‪

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