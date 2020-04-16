المجلس الفرعي لجمعيات الأيتام يبحث سبل تحقيق الاستقرار للأيتام وأسرهم

المناطق - الرياض

عقد مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة اجتماعه الثاني عن بعد ، وذلك يوم الاثنين الماضي برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم ـ رئيس مجلس الإدارة.

وبحث الأعضاء عدداً من المحاور الجوهرية لخدمة المستفيدين ، من خلال تنسيق الجهود بين جمعيات ومؤسسات الأيتام بالمملكة لتحقيق القدر الأكبر من الاستقرار للأيتام وأسرهم

كما ناقش المجلس إصدار دليل للمبادرات التي قدمتها جمعيات الأيتام بالمملكة خلال جائحة كورونا الحالية، وذلك ضمن جهود القطاع غير الربحي في هذا المجال ، إضافة إلى التنسيق لعقد لقاء افتراضي يضم جميع الجهات المتخصصة والعاملة مع الأيتام في المملكة، من أجل مزيد من التكامل لتجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين. إضافة إلى مناقشة عددا من المواضيع ذات الصلة .

وتأتي هذه الجهود حرصا من المجلس لتحقيق رؤيته المتمثلة في الارتقاء بجمعيات الأيتام بالمملكة لتكون أنموذجا متميزا في تقديم أفضل الخدمات للأبناء الأيتام، وسعيا لتجسيد توجهات المجلس الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين جمعيات الأيتام في المملكة العربية السعودية، والعمل على ابتكار وتبني المبادرات الوطنية النوعية، لبناء قدرات العاملين، إضافة إلى مبادرات تدريب وتأهيل وتمكين المستفيدين والمساهمة في تأسيس ومأسسة العمل في جمعيات الايتام بالمملكة . وإجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة . دون التدخل في الشؤون الداخلية أو السياسات المتبعة لكل جمعية.

وحظيت اجتماعات المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة بمتابعة من قبل معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ـ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حرصا منه على تلمس احتياجات المستفيدين، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم ، تماشيا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 التي دعت إلى توفير الاستقرار والحياة الكريمة للأيتام، وتحقيق الرفاه والعيش الرغيد للمستفيدين من الجمعيات الخيرية .