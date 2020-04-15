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مركز الإرشاد الطلابي بجامعة الجوف يخدم 10303طالب وطالبة عن بُعد خلال أسبوع

مركز الإرشاد الطلابي بجامعة الجوف يخدم 10303طالب وطالبة عن بُعد خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=854235
الجوف - محمد الحسن

استعرض مركز الإرشاد الأكاديمي والطلابي بجامعة الجوف، إحصاءات أعمال المركز خلال الأسبوع الثاني عشر منذ تفعيل الطلبات الإرشادية عن بُعد، حيث بلغ عدد المرشدين الفعّالين 836 مرشداً ومرشدة، قدموا 2625 جلسة افتراضية بمعدل 2625 ساعة إرشادية، دخل واستفاد منها 10303طالباً وطالبة بالجامعة.
وأوضحت إحصائية المركز، أن عدد المرشدين الفعّالين بسكاكا بلغ 502 مرشداً ومرشدة، قدموا 1874 جلسة افتراضية، بمعدل 2002 ساعة إرشادية، دخل واستفاد منها 5274 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المرشدين الفعّالين في طبرجل 116 مرشداً ومرشدة قدّموا 140 جلسة افتراضية، بمعدل 124 ساعة إرشادية، دخل واستفاد منها 162 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد المرشدين الفعّالين بالقريات 218 مرشداً ومرشدة، قدموا 611 جلسة افتراضية، بمعدل 519 ساعة إرشادية، دخل واستفاد منها 4867 طالباً وطالبة .

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