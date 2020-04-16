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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6631.69 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6631.69 نقطة
http://almnatiq.net/?p=854241
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 181.98 نقطة ليقفل عند مستوى 6631.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 185 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بحر العرب، وبوبا العربية، ونادك، وبترو رابغ، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ساب، ورعاية، وسافكو، وكهرباء السعودية، وسامبا فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 7.62%
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسيرا، وأرامكو السعودية، وبحر العرب، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وبحر العرب، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 319.58 نقطة ليقفل عند مستوى 6865.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 475 ألف سهم تقاسمتها 1040 صفقة.

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