احدث الأخبار

“السعودية للكهرباء”: دعم المشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بتخفيض 30% لفاتورة شهري أبريل ومايو
أبرز المواد
 ” البيئة ” : إيداع أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6631.69 نقطة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تُمكن مطوري ومصنّعي الأجهزة والمنتجات الطبية، وتشدد على أهمية استيفاء اشتراطات السلامة والكفاءة
أبرز المواد
 مركز الإرشاد الطلابي بجامعة الجوف يخدم 10303طالب وطالبة عن بُعد خلال أسبوع
منطقة الجوف
 المجلس الفرعي لجمعيات الأيتام يبحث سبل تحقيق الاستقرار للأيتام وأسرهم
منطقة الرياض
 وزارة الداخلية : تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية
أبرز المواد
 “هدف” يعقد مساء اليوم ورشة عمل عن بُعد في ” غرفة جدة” للتعريف بـ”أكاديمية القيادة”
أبرز المواد
 أبطال أرامكو السعودية في الخطوط الأمامية لإمدادات الطاقة إلى العالم
المنطقة الشرقية
 مؤسسة النقد تُعلن بدء إطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تفتتح سوقا “مؤقتة ” للخضار والفواكه في سيهات بمحافظة القطيف غدا الجمعة
المنطقة الشرقية
 التغطية الإعلامية للإعلام المعادي لحادثة الحويطي تؤكد تلقيه دعماً خارجياً
أبرز المواد
“السعودية للكهرباء”: دعم المشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بتخفيض 30% لفاتورة شهري أبريل ومايو

“السعودية للكهرباء”: دعم المشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بتخفيض 30% لفاتورة شهري أبريل ومايو

أبرز المواد
” البيئة ” : إيداع أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن

” البيئة ” : إيداع أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6631.69 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6631.69 نقطة

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تُمكن مطوري ومصنّعي الأجهزة والمنتجات الطبية، وتشدد على أهمية استيفاء اشتراطات السلامة والكفاءة

“الغذاء والدواء” تُمكن مطوري ومصنّعي الأجهزة والمنتجات الطبية، وتشدد على أهمية استيفاء اشتراطات السلامة والكفاءة

أبرز المواد

“السعودية للكهرباء”: دعم المشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بتخفيض 30% لفاتورة شهري أبريل ومايو

“السعودية للكهرباء”: دعم المشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بتخفيض 30% لفاتورة شهري أبريل ومايو
http://almnatiq.net/?p=854247
المناطق - واس

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن تطبيق التخفيض 30 % الصادر بالأمر الملكي الكريم للمشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية لفواتير شهري أبريل ومايو مع تعويض من صدرت فواتيرهم لشهر أبريل قبل صدورالأمر الملكي رصيداً في الفاتورة المقبلة.
وبينت أن الأمر الملكي تضمن السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاعين الصناعي والتجاري لسداد 50 % من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أبريل، ومايو، ويونيو، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهرابتداءً من شهر يناير 2021، مشيرة إلى أن على الراغبين بالاستفادة من آلية السداد هذه، التواصل عبر الموقع الالكترونيwww.se.com.sa، أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم 920001100.
يشار إلى أن الشركة ستطبق الحسم تلقائياً على جميع الحسابات المسجلة كاستهلاك صناعي أو تجاري أوزراعي دون الحاجة لأي إجراء من جهة المشترك وستكون بشكل آلي ويتم توضيحها في الفاتورة الشهرية، وبالنسبةللمستهلكين الذين صدرت فواتيرهم لشهر أبريل سيتم التعويض عنها بأثر رجعي.
وكانت وزارة الطاقة، بينت أن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، يتضمن صرف 900 مليون ريال عن فواتيرالكهرباء لهذه القطاعات، وأن التوجيه الكريم يؤكد حرصه (أيده الله) على دعم القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تأثراً في المملكة، بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فايروس كورونا، حمى الله بلادنا وشعبنا من كل بلاء.

روابط ذات صلة

” البيئة ” : إيداع أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن

” البيئة ” : إيداع أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6631.69 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6631.69 نقطة
“الغذاء والدواء” تُمكن مطوري ومصنّعي الأجهزة والمنتجات الطبية، وتشدد على أهمية استيفاء اشتراطات السلامة والكفاءة

“الغذاء والدواء” تُمكن مطوري ومصنّعي الأجهزة والمنتجات الطبية، وتشدد على أهمية استيفاء اشتراطات السلامة والكفاءة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*