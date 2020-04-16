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بتوجيهات أمير تبوك تشكيل لجان ميدانية للوقوف على مساكن العمالة الأجنبية والقيام بنقل العمالة من مساكنهم الى المدارس

بتوجيهات أمير تبوك تشكيل لجان ميدانية للوقوف على مساكن العمالة الأجنبية والقيام بنقل العمالة من مساكنهم الى المدارس
http://almnatiq.net/?p=854252
المناطق - تبوك
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقارير اللجان المكلفة بالتفتيش على مساكن العمالة الأجنبية  بالمنطقة. وذلك بعد توجيه سموه بتشكيل لجان ميدانية للتفتيش في مدينة تبوك والمحافظات والوقوف  على المساكن  بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطبيق الاشتراطات الصحية للمساكن  ورصد الملاحظات  والعمل على معالجتها.
وقد باشرت 18 لجنة أعمالها منها 7 لجان في مدينة تبوك و11 لجنة في المحافظات والمراكز . وتم الوقوف على مساكن  العمالة الاجنبية حيث نفذت اللجان اكثر من الف زيارة تفتيشية تم من خلالها تحديد المواقع التي تشكل خطورة ولا تتوافق مع الاشتراطات الصحية للمساكن حيث تم الإخلاء بشكل فوري  ونقلهم  إلى 30 مدرسة منها 12 مدرسة في تبوك وخمس مدارس في محافظة الوجه وخمس مدارس في محافظة املج  واربع مدارس في ضباء ومدرسة بتيماء ومدرسة بحقل ومدرسة في محافظة البدع .كما اكد سموه ان تواصل اللجان جولاتها التفتيشية للتاكد من سلامة المساكن  واستيفائها للاشتراطات الصحية .

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