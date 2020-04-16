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أمير تبوك ‬⁩: موافقة ⁧‫خادم الحرمين الشريفين ‬⁩ على حزمة من المبادرات الإضافية للقطاع الخاص تأتي في سياق حرصه أيده الله في التخفيف من آثار وتبعات جائحة كورونا ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص

أمير تبوك ‬⁩: موافقة ⁧‫خادم الحرمين الشريفين ‬⁩ على حزمة من المبادرات الإضافية للقطاع الخاص تأتي في سياق حرصه أيده الله في التخفيف من آثار وتبعات جائحة كورونا ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=854259
المناطق - تبوك
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان  بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك  ان صدور  أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص .  تأتي في سياق حرصه-أيده الله –  في التخفيف  من آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا الجديد، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء،وتجسد مدى اهتمامه – يحفظه الله – بكل مايهم المواطن ويوفر سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن في هذا الوطن المعطاء مشيراً سموه  الى الجهود الكبيرة التي اتخذتها الدولة -رعاها الله – منذ تفشي هذه الجائحة والتي تعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي بعد تأثر العالم باكمله من تداعيات فايروس كورونا
وفي الختام سأل سموه  المولى عز وجل بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ويديم على بلادنا أمنها وعزها ورفعتها

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