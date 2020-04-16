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“سكني” يُطلق 7 مخططات جديدة توفر نحو 7 آلاف أرض سكنية

“سكني” يُطلق 7 مخططات جديدة توفر نحو 7 آلاف أرض سكنية

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“سكني” يُطلق 7 مخططات جديدة توفر نحو 7 آلاف أرض سكنية

“سكني” يُطلق 7 مخططات جديدة توفر نحو 7 آلاف أرض سكنية
http://almnatiq.net/?p=854263
المناطق - واس

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي، التي يستمر البرنامج في طرحها شهريًا واتاحتها أمام المستفيدين للحجز، داعياً الراغبين بهذا الخيار إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق “سكني” واستكمال كافة الإجراءات، بالتزامن مع الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحافي اليوم، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 7 مخططات جديدة موزعة على 6 مناطق توفر 6931 قطعة أرض، ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط “درة عسير” بمحافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير الذي يوفر 4373 قطعة، ومخطط “حاذة” بالمدينة المنورة الذي يوفر 906 أراضي سكنية، ومخطط “القرية العليا” في محافظة القرية العليا التابعة للمنطقة الشرقية ويحوي 25 أرضا سكنية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.
كما أضاف “سكني” مخططين جديدين بمنطقة الجوف تحوي 548 قطعة أرض موزعة على مخطط “ينبوع طبرجل” بمحافظة طبرجل الذي يحوي 390 أرض سكنية، ومخطط ” سكاكا” بمحافظة سكاكا الذي يوفر 158 أرضا سكنية، إضافة لمخطط “شرق السويفلة” بمدينة حائل الذي يتيح 621 أرضا سكنية، ومخطط “أم غار الخشيبي” بمحافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية ويحوي 458 أرضًا متاحة للحجز إلكترونيًا.
وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم،
وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.
وبيّن البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الاسكان سلم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضي وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- .

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