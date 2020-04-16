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بحضور وزير التجارة.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يجتمع بأصحاب المراكز والصالات الرياضية عبر الاتصال المرئي

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بحضور وزير التجارة.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يجتمع بأصحاب المراكز والصالات الرياضية عبر الاتصال المرئي

بحضور وزير التجارة.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يجتمع بأصحاب المراكز والصالات الرياضية عبر الاتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=854280
المناطق - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع عدد من أصحاب المراكز والصالات الرياضية بمختلف مدن ومحافظات المملكة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الآثار المترتبة على توقف الأنشطة الرياضية في تلك الصالات والمراكز الخاصة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد COVID 19، والحلول الممكنة والمقترحات المناسبة التي من الممكن أن تقلل من هذه الآثار.
وقدم سمو وزير الرياضة في نهاية الاجتماع شكره وتقديره لمعالي وزير التجارة على اهتمامه وحرصه المستمرين، من أجل تذليل كافة الصعاب والمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها رجال الأعمال في مختلف القطاعات والمجالات بسبب هذه الجائحة العالمية، معربًا عن اعتزازه بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للتصدي لهذا الوباء الجائح، حفاظًا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

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