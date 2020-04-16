جامعة جازان تشارك في حملة التبرع بالدم بشرطة المنطقة

المناطق - فضة عطيف

شاركت جامعة جازان ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي في فعاليات حملة التبرع بالدم التي تنظمها عدد من الجهات الصحية ولجان التنمية بالمنطقة تحت شعار “التبرع بالدم حياة لهم ولك” في إطار دورها المجتمعي، حيث نفذت الحملة بمقر مركز التدريب التابع لشرطة المنطقة.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي د. مدني آل عيسى أن الحملة تأتي لتعزيز وترسيخ ثقافة التبرع بالدم وسط فئات وشرائح المجتمع كافة بشكل تطوعي، كما تهدف إلى تزويد وحدات بنك الدم المركزية بمستشفيات المنطقة بكميات كافية من الدم، مضيفا أن إسهام الجامعة في هذه الحملة تمثل في توفير العربة الطبية المتنقلة، وفريق طبي متكامل يتكون من طلاب وطالبات الكليات الصحية بالجامعة.

وأشاد د. مدني بالتجاوب الفعال والكبير من منسوبي القطاع الأمني، إسهامًا منهم في إغناء مخزون بنك الدم، وتفعيلا للمبادرات الأمنية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.

وثمن الدكتور مدني لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني دعمه وحرصه على أداء الجامعة لمسؤولياتها المختلفة تجاه المجتمع والوطن.

