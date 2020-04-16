“الفاو” : أسراب الجراد الصحراوي تهدد الأمن الغذائي في شرق إفريقيا واليمن وجنوب إيران

المناطق - واس

كشفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، عن خطورة وضع الجراد الصحراوي الحالي في شرق إفريقيا وشرق اليمن وجنوب إيران خلال الأشهر المقبلة، وأنه يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي وسبل العيش في هذه المناطق.

جاء ذلك خلال تقرير المنظمة الدولية عن حالة الجراد الصحراوي حتى 14 أبريل 2020، حيث أكدت أن الاسراب تنضج في شرق أفريقيا، ومن المتوقع أن تتسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال أواخر مارس في زيادة كبيرة لأعداد الجراد في المناطق المذكورة.

ففيما يتعلق بشرق أفريقيا فقد أوضحت المنظمة أن الوضع الحالي فيها لا يزال مقلقًا للغاية حيث تتشكل الأسراب بشكل متزايد وتنضج في شمال ووسط كينيا وجنوب إثيوبيا وربما في الصومال. وهذا يمثل تهديدًا غير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش؛ لتزامنه مع بداية الأمطار الطويلة وموسم الزراعة.

وأضافت المنظمة أنه على الرغم من أن عمليات المكافحة الأرضية والجوية جارية، فإن الأمطار الواسعة النطاق التي هطلت أواخر مارس شرق القارة ستسمح للأسراب الجديدة بالبقاء في الغالب في مكانها وتنضج وتضع بيضًا، بينما يمكن أن تنتقل بعض منها من كينيا إلى أوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا خلال شهر مايو، وسيكون هناك فقس للبيض وتتشكل أسرابًا جديدة أواخر يونيو ويوليو، والتي تتزامن مع بدء الحصاد.

وأشارت إلى أن هناك نضج للمزيد من الأسراب في المناطق الوسطى والشمالية لدولة كينيا مع تحرك بعضها باتجاه الغرب لتضع البيض قريباً، بينما في إثيوبيا تكثر مجموعات الحوريات وأن عدد من الأسراب تنضج في الجنوب، كما ظهرت أسراب جديدة في شمال وجنوب الصومال، مؤكدة وصول سرب في طور النضج إلى مقاطعة Magwi بجنوب السودان في 8 أبريل الماضي قادماً من أوغندا.

أما منطقة شبه الجزيرة العربية فوفقًا للمنظمة، فإن عمليات المكافحة مستمرة في المملكة العربية السعودية ضد تشكل مجاميع من الحوريات ذات الأطوار المبكرة والمتوسطة في منتصف منطقة الخليج العربي، مرجحة تدهور الوضع في اليمن، لافتة إلى تشكل مجموعات الحوريات في عمان بعدما شوهدت بعض الأسراب الصغيرة تنضع وتضع البيض بالقرب من الإمارات العربية المتحدة، وسط تواصل عمليات المكافحة لمكافحة الآفة هناك.

وفي جنوب غرب أسيا أكدت المنظمة أن تكاثر الربيع يجري هناك وأنه لا يزال الوضع في إيران خطيراً ومثيراً للقلق؛ لتواصل تشكيل عدد متزايد من مجاميع الحوريات على طول الساحل الجنوبي، وأن هناك بضعة أسراب لا تزال متواجدة هناك، مشيرة إلى أن عمليات المكافحة مستمرة ضد جماعات الحوريات في بلوشستان والبنجاب، وبالقرب من الحدود الهندية ومجموعات الحشرات الكاملة التي تتشكل في بلوشستان.