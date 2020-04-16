احدث الأخبار

«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً لرفع كفاءة شبكات الكهرباء في المهرة
أبرز المواد
 جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ
منطقة الجوف
 التعليم تقرر نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية
أبرز المواد
 “الفاو” : أسراب الجراد الصحراوي تهدد الأمن الغذائي في شرق إفريقيا واليمن وجنوب إيران
أبرز المواد
 جهود رجال الأمن تتواصل لتطبيق منع التجول بالعاصمة المقدسة
منطقة مكة المكرمة
 جامعة جازان تشارك في حملة التبرع بالدم بشرطة المنطقة
منطقة جازان
 ظهور فيديو جديد لكارثة طائرة ركاب في مطار موسكو مايو الماضي
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص روجوا لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول
منطقة الرياض
 طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز 5.2 مليون في أحدث أسبوع
أبرز المواد
 بحضور وزير التجارة.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يجتمع بأصحاب المراكز والصالات الرياضية عبر الاتصال المرئي
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يفتتح أعمال البرنامج الدعوي الإرشادي النسائي الأول للتوعية بخطر فيروس كورونا
أبرز المواد
 بريطانيا.. 861 وفاة جديدة بكورونا وعدد المصابين يتجاوز الـ100 ألف
أبرز المواد
«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً لرفع كفاءة شبكات الكهرباء في المهرة

«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً لرفع كفاءة شبكات الكهرباء في المهرة

أبرز المواد
جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ

جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ

منطقة الجوف
التعليم تقرر نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية

التعليم تقرر نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية

أبرز المواد
“الفاو” : أسراب الجراد الصحراوي تهدد الأمن الغذائي في شرق إفريقيا واليمن وجنوب إيران

“الفاو” : أسراب الجراد الصحراوي تهدد الأمن الغذائي في شرق إفريقيا واليمن وجنوب إيران

أبرز المواد

“الفاو” : أسراب الجراد الصحراوي تهدد الأمن الغذائي في شرق إفريقيا واليمن وجنوب إيران

“الفاو” : أسراب الجراد الصحراوي تهدد الأمن الغذائي في شرق إفريقيا واليمن وجنوب إيران
http://almnatiq.net/?p=854304
المناطق - واس

كشفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، عن خطورة وضع الجراد الصحراوي الحالي في شرق إفريقيا وشرق اليمن وجنوب إيران خلال الأشهر المقبلة، وأنه يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي وسبل العيش في هذه المناطق.
جاء ذلك خلال تقرير المنظمة الدولية عن حالة الجراد الصحراوي حتى 14 أبريل 2020، حيث أكدت أن الاسراب تنضج في شرق أفريقيا، ومن المتوقع أن تتسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال أواخر مارس في زيادة كبيرة لأعداد الجراد في المناطق المذكورة.
ففيما يتعلق بشرق أفريقيا فقد أوضحت المنظمة أن الوضع الحالي فيها لا يزال مقلقًا للغاية حيث تتشكل الأسراب بشكل متزايد وتنضج في شمال ووسط كينيا وجنوب إثيوبيا وربما في الصومال. وهذا يمثل تهديدًا غير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش؛ لتزامنه مع بداية الأمطار الطويلة وموسم الزراعة.
وأضافت المنظمة أنه على الرغم من أن عمليات المكافحة الأرضية والجوية جارية، فإن الأمطار الواسعة النطاق التي هطلت أواخر مارس شرق القارة ستسمح للأسراب الجديدة بالبقاء في الغالب في مكانها وتنضج وتضع بيضًا، بينما يمكن أن تنتقل بعض منها من كينيا إلى أوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا خلال شهر مايو، وسيكون هناك فقس للبيض وتتشكل أسرابًا جديدة أواخر يونيو ويوليو، والتي تتزامن مع بدء الحصاد.
وأشارت إلى أن هناك نضج للمزيد من الأسراب في المناطق الوسطى والشمالية لدولة كينيا مع تحرك بعضها باتجاه الغرب لتضع البيض قريباً، بينما في إثيوبيا تكثر مجموعات الحوريات وأن عدد من الأسراب تنضج في الجنوب، كما ظهرت أسراب جديدة في شمال وجنوب الصومال، مؤكدة وصول سرب في طور النضج إلى مقاطعة Magwi بجنوب السودان في 8 أبريل الماضي قادماً من أوغندا.
أما منطقة شبه الجزيرة العربية فوفقًا للمنظمة، فإن عمليات المكافحة مستمرة في المملكة العربية السعودية ضد تشكل مجاميع من الحوريات ذات الأطوار المبكرة والمتوسطة في منتصف منطقة الخليج العربي، مرجحة تدهور الوضع في اليمن، لافتة إلى تشكل مجموعات الحوريات في عمان بعدما شوهدت بعض الأسراب الصغيرة تنضع وتضع البيض بالقرب من الإمارات العربية المتحدة، وسط تواصل عمليات المكافحة لمكافحة الآفة هناك.
وفي جنوب غرب أسيا أكدت المنظمة أن تكاثر الربيع يجري هناك وأنه لا يزال الوضع في إيران خطيراً ومثيراً للقلق؛ لتواصل تشكيل عدد متزايد من مجاميع الحوريات على طول الساحل الجنوبي، وأن هناك بضعة أسراب لا تزال متواجدة هناك، مشيرة إلى أن عمليات المكافحة مستمرة ضد جماعات الحوريات في بلوشستان والبنجاب، وبالقرب من الحدود الهندية ومجموعات الحشرات الكاملة التي تتشكل في بلوشستان.

روابط ذات صلة

«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً لرفع كفاءة شبكات الكهرباء في المهرة

«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً لرفع كفاءة شبكات الكهرباء في المهرة
التعليم تقرر نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية

التعليم تقرر نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية
ظهور فيديو جديد لكارثة طائرة ركاب في مطار موسكو مايو الماضي

ظهور فيديو جديد لكارثة طائرة ركاب في مطار موسكو مايو الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*