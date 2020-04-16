جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ

المناطق - الجوف

تعلن جامعة الجوف عن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي الحالي وفقاً للتالي:

1. تعقد جميع الاختبارات النهائية لجميع مقررات السنة الأولى المشتركة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441 هـ عن بعد

بطريقة الكتاب المفتوح، حسب التقويم الجامعي المحدد سابقاً حيث تبدأ الاختبارات من 3-9-1441 هـ وحسب جدول الاختبارات المعلن على البوابة الإلكترونية والضوابط المخصصة للاختبارات النهائية بالجامعة.

2. يكون تقييم المقررات النهائي لجميع مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي في السنة الأولى المشتركة بنظام (ناجح /

راسب) دون درجة ودون التأثير على معدل الطالب التراكمي.

3/ يكون تخصيص طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة بناء على نسبة موزونة مكونة من الاتي:

✓ 50% لمعدل الطالب في المستوى الأول في السنة الأولى المشتركة.

✓ 50% للنسبة الموزونة للقبول بالجامعة.

4.يجب على الطالب اجتياز جميع مقررات السنة الأولى المشتركة لكي يكون مؤهلاً للتخصيص وفق الآلية أعلاه.

5.تتاح البوابة الإلكترونية لإدخال رغبات الطلاب للتخصيص بدءاً من يوم الأحد 26-8-1441 هـ وحتى يوم الثلاثاء 5-9-1441 هـ.

مع أصدق الدعوات بالتوفيق والسداد للجميع .