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جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ

جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ

منطقة الجوف
التعليم تقرر نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية

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جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ

جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=854314
المناطق - الجوف

تعلن جامعة الجوف عن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي الحالي وفقاً للتالي:
1. تعقد جميع الاختبارات النهائية لجميع مقررات السنة الأولى المشتركة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441 هـ عن بعد
بطريقة الكتاب المفتوح، حسب التقويم الجامعي المحدد سابقاً حيث تبدأ الاختبارات من 3-9-1441 هـ وحسب جدول الاختبارات المعلن على البوابة الإلكترونية والضوابط المخصصة للاختبارات النهائية بالجامعة.
2. يكون تقييم المقررات النهائي لجميع مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي في السنة الأولى المشتركة بنظام (ناجح /
راسب) دون درجة ودون التأثير على معدل الطالب التراكمي.
3/ يكون تخصيص طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة بناء على نسبة موزونة مكونة من الاتي:
✓ 50% لمعدل الطالب في المستوى الأول في السنة الأولى المشتركة.
✓ 50% للنسبة الموزونة للقبول بالجامعة.
4.يجب على الطالب اجتياز جميع مقررات السنة الأولى المشتركة لكي يكون مؤهلاً للتخصيص وفق الآلية أعلاه.
5.تتاح البوابة الإلكترونية لإدخال رغبات الطلاب للتخصيص بدءاً من يوم الأحد 26-8-1441 هـ وحتى يوم الثلاثاء 5-9-1441 هـ.
مع أصدق الدعوات بالتوفيق والسداد للجميع .

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