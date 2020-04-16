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«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً لرفع كفاءة شبكات الكهرباء في المهرة

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للحد من الانقطاعات وارتفاع الأحمال الكهربائية بالمحافظة

«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً لرفع كفاءة شبكات الكهرباء في المهرة

«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً لرفع كفاءة شبكات الكهرباء في المهرة
http://almnatiq.net/?p=854318
المناطق - الرياض

المهرة 16 أبريل 2020م
دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع تأهيل شبكات الكهرباء في محافظة المهرة، وذلك لرفع كفاءتها وتعزيز قدراتها ومعالجة ارتفاع الأحمال الكهربائية وانقطاعات التيار الكهربائي، والذي سيخدم 10 الاف مستفيد من أهالي حي السادة وحي السوق في مديرية الغيضة.
ووضع حجر أساس المشروع محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، بحضور وزير الدولة الشيخ محمد عبدالله كده، و الأمين العام لمحلي المحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة المهندس عبدالله باسليمان.
وعبّر محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر عن بالغ سعادته بوضع حجر أساس المشروع، مؤكداً أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على عدد من المشاريع التي ستساهم في التحوّل الإيجابي للخدمات في المحافظة، رافعاً شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على اهتمامهما بالشعب اليمني.
وشكر محافظ المهرة المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنسوبي البرنامج على ما يبذلونه من جهود في إقامة المشاريع المتنوعة في المحافظة وبقية المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة.
وقال المحافظ: “أننا وأشقاؤنا في المملكة العربية السعودية جسد واحد ووطن واحد، وإلى مزيد من المشاريع ومزيد من الإنجازات”.
ويهدف المشروع إلى تأهيل الشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى تدعيم ومعالجة الاختناقات بشبكة الجهد المتوسط والمنخفض بأحياء السادة والسوق، كما يهدف إلى رفع قدرة التيار الكهربائي على تغذية الشبكات الكهربائية والحد من الانقطاعات والتأثر بالظروف الجوية والقدرة على استيعاب الأحمال الجديدة في الموقعين.
ويخدم المشروع ثلاثة مدارس وهي: مدرسة العيدروس، ومدرسة عائشة، ومدرسة الشعب، بالإضافة إلى أسواق الغيضة وكافة المرافق في هذه الأحياء.
ويتضمن المشروع إنشاء شبكات جديدة للجهد المتوسط والجهد المنخفض بمواصفات عالية تشمل الخطوط والتمديدات والمحولات لمنطقة السوق التجاري للمديرية وحارة السادة.
ويتكوّن المشروع من شبكة خطوط هوائية جهد متوسط 11 ك.ف، وكذلك يتكون من شبكة خطوط هوائية جهد منخفض 415 ف، بالإضافة إلى محولات التوزيع جهد 11/.4 ك.ف.
ويأتي المشروع في ظل ارتفاع درجة الحرارة وضعف البنية التحتية لمرافق الكهرباء وزيادة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، بجانب عدد من المشاريع الهادفة إلى تحسين خطوط شبكات الكهرباء الداخلية في مدينة الغيضة ومناطق أخرى في محافظة المهرة.
ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشروع عبر رفع القدرة الإنتاجية لمحطة توليد الكهرباء الحالية في الغيضة بـ 75%، وذلك بإضافة 10 ميغا وات مع إضافة 5 محولات رفع بقدرة 3 ميغا فولت أمبير للمحول الواحد، للحد من الانقطاعات المتكررة وعدم القدرة على استيعاب الطلب العالي للكهرباء في المنطقتين.
ويولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الكهرباء في محافظة المهرة ومختلف المحافظات في اليمن اهتماماً بالغاً؛ وذلك من خلال تزويد محطات توليد الكهرباء بالمشتقات النفطية.
ويعتزم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن زيادة الدعم الشهري المقدم لمحافظة المهرة من الوقود والمخصص لمحطات كهرباء المحافظة خلال فترة الصيف إلى حوالي 4 الاف و800 طن بسبب زيادة الأحمال، لتقليل الانقطاعات الكهربائية، وذلك في ظل الطلب المتزايد والعجز القائم بالطاقة الكهربائية.

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