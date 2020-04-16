حملات تطهير وتعقيم مكثفة للفروع الايوائية بالرياض

المناطق - الرياض

واصلت مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية حملات التعقيم والرش والتطهير داخلها بشكل مكثف استمراراً لجهودها المبذولة واستكمالاً لإجراءاتها الإحترازية في الوقاية من مخاطر انتشار فايروس كورونا الجديد.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض د . يوسف السيالي ان حملات التعقيم تنفذ بشكل مجدول ومستمر وفق خطة زمنية وضعت لتتناسب مع ظروف كل فئة من فئاتها المشمولة بالرعاية من الجنسين لتشمل ارجاء جميع المراكز والدور في منطقة الرياض ومحافظاتها ، بمافيها من مباني ومرافق وساحات خارجية بالإضافة إلى تعقيم الأجهزة الطبية والكهربائية المستخدمة لخدمة النزلاء والمقيمين والمستلزمات الشخصية لهم وتوزيع مسلتزمات الوقاية عليهم وعلى الكادر العامل معهم ، منوهاً بأن هذه الحملات تتم بواسطة أفضل اجهزة الرذاذ والتضبيب الحراري المعقمة بالإضافة إلى استخدام المطهرات والمعقمات الآمنة صحياً ذات الأثر الفعال في مكافحة انتشار هذا الوباء.

وأكدالسيالي أن جميع هذه الحملات الموجهة والإجراءات الإحترازية تحظى بمتابعة واهتمام من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. احمد الراجحي وتهدف الى توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمستفيدين من الرعاية وفق توجيهات الدولة حفظها الله.