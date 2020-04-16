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جامعة “المؤسس” تنهي المرحلة الأولى من مبادرة “كلنا معك”

جامعة “المؤسس” تنهي المرحلة الأولى من مبادرة “كلنا معك”
http://almnatiq.net/?p=854331
المناطق - جدة

انهت جامعة الملك عبدالعزيز المرحلة الأولى لمبادرة “كلنا معك” لدعم طلبة الجامعةالذين تعثر وصولهم للأنظمة الإلكترونية للتعليم عن بعد، وذلك من خلال توفير اجهزة الحاسب الآلي وبلغ عدد المستفدين من المبادرة 540 طالب وطالبة.

واوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني ان المرحلة الأولى من المبادرة شهدت دراسة جميع الطلبات التي تم تسجيلها عبر الرابط المخصص للمبادرة من قبل فرق العمل التي شكلت من عمادة شؤون الطلاب وتم توفير اجهزة الحاسب الآلي ل 540 طالب وطالبة من اصل 800 مستحق، كما تم توفير خدمة التوصيل للمنازل واشرفت عليها العمادة بالتعاون مع شركة “ساعي” للتوصل.
واضاف ان جامعة المؤسس قدمت مجموعة من المبادرات الرائعة التي تمس الحاجة الحقيقية لطلابنا وطالباتنا وتقف بجوارهم للتغلب على الصعوبات التي تواجههم في مسيرتهم التعليمية مع الظروف الحالية، مشيرا الى ان المبادرة مستمرة وستقدم خدمات متنوعة للطلاب والطالبات.
وقدم عميد شؤون الطلاب الشكر لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني لدعمهم المستمر، وللفرق المكونة من المنسوبي والمنسوبات من عمادة شؤون الطلاب من الشطرين الطلاب والطالبات التي اشتركت في وقت قياسي وعملت بكل طاقتها حتى وصلت الأجهزة لمستحقيها.
وشهدت المبادرة تفاعلا كبيرا من الطلاب والطالبات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة وحرص الجامعة على مساعدتهم والاطلاع بدورها الوطني تجاههم.

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