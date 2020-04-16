احدث الأخبار

أمير الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص
منطقة الرياض
 هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية
أبرز المواد
 قادة مجموعة السبع يناقشون تحديث إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 النيابة العامة : السجن 5 سنوات و 500 ألف غرامة تزوير تصاريح التنقل
أبرز المواد
 التحالف يعلن استهداف وتدمير نشاطات ميليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ البالستية
أبرز المواد
 التخصصات الصحية تدعم القطاع الصحي بمنح تسجيل مؤقت لجميع الممارسين الصحيين
أبرز المواد
 خبراء صينيين يصلون إلى المملكة لتبادل الخبرات حول فيروس كورونا
أبرز المواد
 وزارة العدل تطلق خدمة صرف الشيكات عن بعد في محاكم التنفيذ تيسيراً على المستفيدين واختصاراً للوقت والجهد
أبرز المواد
 جامعة “المؤسس” تنهي المرحلة الأولى من مبادرة “كلنا معك”
محليات
 حملات تطهير وتعقيم مكثفة للفروع الايوائية بالرياض
منطقة الرياض
 «إعمار اليمن» يدشن مشروعاً لرفع كفاءة شبكات الكهرباء في المهرة
أبرز المواد
 جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ
منطقة الجوف
أمير الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص

أمير الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص

منطقة الرياض
هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية

هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية

أبرز المواد
قادة مجموعة السبع يناقشون تحديث إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا

قادة مجموعة السبع يناقشون تحديث إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا

أبرز المواد
النيابة العامة : السجن 5 سنوات و 500 ألف غرامة تزوير تصاريح التنقل

النيابة العامة : السجن 5 سنوات و 500 ألف غرامة تزوير تصاريح التنقل

أبرز المواد

التخصصات الصحية تدعم القطاع الصحي بمنح تسجيل مؤقت لجميع الممارسين الصحيين

التخصصات الصحية تدعم القطاع الصحي بمنح تسجيل مؤقت لجميع الممارسين الصحيين
http://almnatiq.net/?p=854340
المناطق - واس

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، منح تسجيل مؤقت مدته ستة أشهر لجميع الممارسين الصحيين المتقدمين بطلبات تصنيف مهني من غير اشتراط اجتياز اختبار التصنيف على أن يقوم الممارس باستكمال إجراءات التسجيل واجتياز الاختبار وذلك بعد انتهاء التسجيل المؤقت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة امتنان التي أطلقتها الهيئة خلال هذه الفترة لدعم الممارسين الصحيين والقطاع الصحي.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن هذه الخطوة تأتي دعما من هيئة التخصصات الصحية للجهود الوطنية الكبيرة التي تبذل لمكافحة فايروس كورونا covid-19 وتقديراً لدور الممارس الصحي الهام في التصدي لهذه الجائحة، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على الاستفادة من جميع الوسائل الكفيلة بزيادة أعداد الممارسين الصحيين المؤهلين خلال هذه الفترة دون التنازل عن المعايير المهنية التي تضمن سلامة المرضى.

ولفت إلى أن الهيئة سترسل التسجيل المؤقت عبر البريد الإلكتروني لجميع الممارسين الصحيين الذين تقدموا بطلبات تصنيف جديدة نشطة وأحيلت طلباتهم إلى الاختبار الكتابي الإلكتروني وذلك حتى تاريخ 1-7-2020م، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي من كل سوء وأن يوفق أبطال الصحة وجميع العاملين في القطاعات الأخرى الذين يبذلون جهودًا عظيمة في مكافحة هذه الجائحة.

روابط ذات صلة

هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية

هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية
قادة مجموعة السبع يناقشون تحديث إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا

قادة مجموعة السبع يناقشون تحديث إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا
النيابة العامة : السجن 5 سنوات و 500 ألف غرامة تزوير تصاريح التنقل

النيابة العامة : السجن 5 سنوات و 500 ألف غرامة تزوير تصاريح التنقل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*