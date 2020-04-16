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هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية

هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية

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هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية

هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية
http://almnatiq.net/?p=854352
المناطق - واس

أطلقت هيئة فنون الطهي اليوم , مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق وصفات الطهي السعودي عبر منتجات رقمية أو مطبوعة، تسهم في تكوين قاعدة بيانات لوصفات طهي سعودية، وإثراء المحتوى الثقافي للمطبخ المحلي، وتخدم قطاع الطهي في المستقبل.
وتأتي المبادرة تحت مظلة “الثقافة في العزلة” وهو الشعار الذي صممته وزارة الثقافة ليحتوي جميع المبادرات الثقافية المتعلقة بفترة العزل الوقائي، والتي تقدم الوزارة من خلالها -وعبر هيئاتها والكيانات التابعة لها- حزمة من الأنشطة المتنوعة لاستثمار فترة العزل الوقائي بما يعود بالفائدة على مختلف شرائح المجتمع.
ووضعت الوزارة شروطاً للمشاركة في مبادرة “إرث مطبخنا” حيث يجب أن تتميز الوصفة بالأصالة وتكون معظم مكوناتها من البيئة المحلية السعودية، كذلك يجب توضيح الجانب التاريخي للوصفة، وسيتم حفظ الحقوق المعنوية للمشاركين في المبادرة.
ويتم استقبال المشاركات عن طريق المنصة الإلكترونية المخصصة للمبادرة https://engage.moc.gov.sa/culinary .
وتستمر فترة استقبال المشاركات من 16 أبريل حتى 5 مايو 2020م على أن تعلن النتائج وأسماء الفائزين يوم 26 مايو. وستتم طباعة الوصفات الفائزة في كتاب يضاف إلى مكتبة الطهي السعودي.
وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال مبادرة “إرث مطبخنا” إلى توثيق وحفظ وصفات أهم الأطباق التقليدية في الثقافة السعودية، واكتشاف مواهب الطهاة المحليين، إلى جانب تعزيز روح التفاعل لدى المهتمين بطهي الوصفات التقليدية السعودية، وتحفيز الصغار منهم على تبادل الوصفات التقليدية مع الأجيال التي تسبقهم.

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