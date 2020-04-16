أمير الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص

المناطق - الرياض

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وما يمثله الأمر الكريم من اهتمام ومتابعة لتخيف آثار جائحة فيروس كورونا على المواطن .

وثمن سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي , امتداد الرعاية والجهود والعطاء غير المحدود من الحكومة الرشيدة بكافة السبل والمجالات لتوفير رغد العيش والتنمية .

وسأل سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ويديم على بلادنا تمكينها وأمنها .