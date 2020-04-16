احدث الأخبار

أمير الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص
منطقة الرياض
 هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية
أبرز المواد
 قادة مجموعة السبع يناقشون تحديث إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 النيابة العامة : السجن 5 سنوات و 500 ألف غرامة تزوير تصاريح التنقل
أبرز المواد
 التحالف يعلن استهداف وتدمير نشاطات ميليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ البالستية
أبرز المواد
 التخصصات الصحية تدعم القطاع الصحي بمنح تسجيل مؤقت لجميع الممارسين الصحيين
أبرز المواد
 خبراء صينيين يصلون إلى المملكة لتبادل الخبرات حول فيروس كورونا
أبرز المواد
 وزارة العدل تطلق خدمة صرف الشيكات عن بعد في محاكم التنفيذ تيسيراً على المستفيدين واختصاراً للوقت والجهد
أبرز المواد
 جامعة “المؤسس” تنهي المرحلة الأولى من مبادرة “كلنا معك”
محليات
 حملات تطهير وتعقيم مكثفة للفروع الايوائية بالرياض
منطقة الرياض
 «إعمار اليمن» يدشن مشروعاً لرفع كفاءة شبكات الكهرباء في المهرة
أبرز المواد
 جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ
منطقة الجوف
أمير الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص

أمير الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص

منطقة الرياض
هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية

هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية

أبرز المواد
قادة مجموعة السبع يناقشون تحديث إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا

قادة مجموعة السبع يناقشون تحديث إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا

أبرز المواد
النيابة العامة : السجن 5 سنوات و 500 ألف غرامة تزوير تصاريح التنقل

النيابة العامة : السجن 5 سنوات و 500 ألف غرامة تزوير تصاريح التنقل

أبرز المواد

أمير الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص

أمير الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=854355
المناطق - الرياض

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وما يمثله الأمر الكريم من اهتمام ومتابعة لتخيف آثار جائحة فيروس كورونا على المواطن .
وثمن سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي , امتداد الرعاية والجهود والعطاء غير المحدود من الحكومة الرشيدة بكافة السبل والمجالات لتوفير رغد العيش والتنمية .
وسأل سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ويديم على بلادنا تمكينها وأمنها .

روابط ذات صلة

حملات تطهير وتعقيم مكثفة للفروع الايوائية بالرياض

حملات تطهير وتعقيم مكثفة للفروع الايوائية بالرياض
شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص روجوا لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول

شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص روجوا لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول
“سكني” يُطلق 7 مخططات جديدة توفر نحو 7 آلاف أرض سكنية

“سكني” يُطلق 7 مخططات جديدة توفر نحو 7 آلاف أرض سكنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*