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النزل الصحي الثاني بالدمام يستقبل 70 عائداً من الخارج في أقل من 24 ساعة

المنطقة الشرقية

.. جهزته جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في وقت قياسي

النزل الصحي الثاني بالدمام يستقبل 70 عائداً من الخارج في أقل من 24 ساعة

النزل الصحي الثاني بالدمام يستقبل 70 عائداً من الخارج في أقل من 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=854357
المناطق - واس

أكملت جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام استعداداتها لتحضير النُّزل الصحي الثاني لاستقبال عدد من المواطنين العائدين إلى أرض الوطن و المستفيدين من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، حيث تمت تهيئة النزل الصحي الجديد رقم 2 الذي يقع بفندق الهوليدي إن بحي قرطبة تحت إشراف معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش بكافة المستلزمات الطبية والفرق الإدارية والأمنية و الأطباء والممرضين والمتطوعين من المستشفي الجامعي ومركز طب الاسرة والمجتمع واعداد هيكلة النزل في وقت قياسي.
وثمن المدير التنفيذي لإدارة المحاجر التابعة للجامعة الدكتور شاهر الشهري اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بسلامة المواطنين وضمانها اعادتهم الى أهلهم بعد التأكد من لياقتهم الصحية ، مشيراً إلى أن النّزل الصحي الجديد 2 استقبل أكثر من 70 مسافراً في أقل من 24 ساعة من وقت استلام مقره .
وأشار د. الشهري إلى أن إجراءات فرز الضيوف وإسكانهم في النزل الصحي تمت في أقل من ساعتين بالنزل الصحي ووفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة عالمياً.
بدوره أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف أن إعداد النزل الصحي تم خلال فترة قياسية وبحسب توجيهات حكومتنا الرشيدة ، مؤكدًا على استعداد الجامعة وقياداتها ومنسوبيها دائماً لخدمة الوطن.
وأفاد بأن عدد أفراد الطواقم بالنزل الثاني الذي يشرف عليه مدير مركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري بلغ 98 شخصا ، منهم 43 من الأطباء والممرضين والمختصين بالجودة ومكافحة العدوى ، بالإضافة الى 10 إداريين و45 متطوعا من منسوبي المستشفي الجامعي بالخبر وكذلك مركز طب الاسرة والمجتمع .
يُذكر أن الجامعة حققت نجاحاً مشهوداً في تشغيل وإدارة النزل الصحي الأول، بإشادة الكثير من الزوار وضيوف النزل والمسؤولين.

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