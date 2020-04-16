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محافظ السليل يتفقد مساكن العمالة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

محافظ السليل يتفقد مساكن العمالة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=854360
السليل -شاجع الدوسري :

بتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، قام محافظ السليل الاستاذ ثامر بن عبدالله الشتوي بجولة تفقديه اليوم (الأربعاء) على مساكن العمالة بالمحافظة للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ورافق محافظ السليل خلال الجولة مدير شرطة السليل المكلف العقيد فيصل بن محمد الشرافاء ، وعدد من مديري ورؤساء القطاعات أعضاء لجنة متابعة اوضاع مساكن العمالة بالسليل ، وشملت الزيارة عددًا من مجمعات مساكن العمال بمحافظة السليل
ووجَّه محافظ السليل الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس، مؤكدًا على أهمية تطبيق كافة الإشتراطات التي أقرتها الجهات الرسمية فيما يتعلق بمساكن العمالة ، مما يعزز من الجهود الهادفة إلى منع انتشار جائحة كورونا.وحرصت اللجنة على التأكد من نظافة المساكن وعدم تكدسها بالعمالة ، والتأكد من تأمين وسائل النظافة والمعقمات فيها ، حيث شددت على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لتجنب الإصابة بالمرض

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