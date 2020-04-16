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الإمارات: تسجيل 460 إصابة جديدة بكورونا و61 حالة شفاء وحالتي وفاة

الإمارات: تسجيل 460 إصابة جديدة بكورونا و61 حالة شفاء وحالتي وفاة
http://almnatiq.net/?p=854370
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، إجراء أكثر من 25 ألف فحص والكشف عن 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة شفاء وحالتي وفاة.

وقالت الوزارة إنها أجرت أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع والكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد 19” من جنسيات مختلفة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 5825 حالة.

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تسجيل 61 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا بعد تلقيها الرعاية الصحية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 1095 حالة.

كما أشارت إلى أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين من الجنسية الآسيوية بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 35 حالة.

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