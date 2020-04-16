احدث الأخبار

“التحالف” يدمر قدرات باليستية حوثية في همدان وعمران
أبرز المواد
 سمو أمير حائل: موافقة خادم الحرمين الشريفين على حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص امتداد لاهتمام القيادة بالمقدرات الاقتصادية للمواطن
أبرز المواد
 ترامب : يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار مخصصة للبنى التحتية
أبرز المواد
 صحة تبوك تطلق مبادرة “التبرع بالدم” بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك
منطقة تبوك
 سمو وزير الطاقة يناقش أوضاع السوق البترولية مع نظيره الروسي
أبرز المواد
 المملكة تدعو لتمويل 8 مليار دولار لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتساهم بمبلغ 500 مليون دولار
أبرز المواد
 وزير التعليم: اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها جهود وزارة التعليم أسهم في تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المرحلة
أبرز المواد
 الإمارات: تسجيل 460 إصابة جديدة بكورونا و61 حالة شفاء وحالتي وفاة
أبرز المواد
 بـ 10 نصائح هامة.. هكذا تنقص وزنك دون اتباع حمية غذائية
أبرز المواد
 محافظ السليل يتفقد مساكن العمالة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا
منطقة الرياض
 النزل الصحي الثاني بالدمام يستقبل 70 عائداً من الخارج في أقل من 24 ساعة
المنطقة الشرقية
 أمير الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص
منطقة الرياض
“التحالف” يدمر قدرات باليستية حوثية في همدان وعمران

“التحالف” يدمر قدرات باليستية حوثية في همدان وعمران

أبرز المواد
سمو أمير حائل: موافقة خادم الحرمين الشريفين على حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص امتداد لاهتمام القيادة بالمقدرات الاقتصادية للمواطن

سمو أمير حائل: موافقة خادم الحرمين الشريفين على حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص امتداد لاهتمام القيادة بالمقدرات الاقتصادية للمواطن

أبرز المواد
ترامب : يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار مخصصة للبنى التحتية

ترامب : يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار مخصصة للبنى التحتية

أبرز المواد
صحة تبوك تطلق مبادرة “التبرع بالدم” بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك

صحة تبوك تطلق مبادرة “التبرع بالدم” بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك

منطقة تبوك

وزير التعليم: اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها جهود وزارة التعليم أسهم في تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المرحلة

وزير التعليم: اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها جهود وزارة التعليم أسهم في تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المرحلة
http://almnatiq.net/?p=854374
المناطق _الرياض

أكد معالي وزير التعليم الدكتور الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن قرار نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، جاء مراعياً لجوانب عدة، أبرزها أن الطالب سينال أفضل نتيجة وتقييم تحصّل عليه في هذا العام، لافتاً الانتباه إلى أن عملية التعليم عن بعد التي لا تزال مستمرة حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، ووفق التقويم الدراسي المعتمد، الأمر الذي يعد فرصة ثمينة للطلاب الذين يتطلعون لتقييم أعلى مما تحصلوا عليه خلال الفترة الماضية.
ورفع معاليه الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها التعليم في المملكة، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في هذا العام الدراسي الذي شهد أزمة جائحة فيروس كورونا، منوهاً بالمتابعة الحثيثة من لدن سمو ولي العهد – حفظه الله -، التي كان لها دور أساسي وداعم للجهود والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، فيما يتعلق بعملية التعليم عن بعد، ومثل ذلك باقي الجهود الوطنية الرامية لتسخير الإمكانيات للعمل ضمن فريق واحد مع مؤسسات الدولة.
ونوّه معالي وزير التعليم في حديثه مساء اليوم لقناة الإخبارية بالأهداف التي تتطلع إليها الوزارة من هذا القرار، لعل من أبرزها استمرار العملية التعليمية عن بعد، وفق التقويم الدراسي المعتمد، وتمكين الطلاب الراغبين في تحسين مستوياتهم للحصول على تقييم أعلى وأفضل منه في الفصل الأول من هذا العام، مؤكداً أن استمرار عملية التعلم عن بعد سيسهم في تحقيق العدالة لجميع الطلاب والطالبات، وذلك بحفظ حقوق الطلاب الذين عملوا وإجتهدوا مع معلميهم عن بعد، مثمناً للمعلمين جهودهم المخلصة وتفاعلهم مع طلابهم وطالباتهم، إذ كانوا نماذج وطنية وأدوا مهمتهم وتحملوا مسؤولياتهم باقتدار.

روابط ذات صلة

“التحالف” يدمر قدرات باليستية حوثية في همدان وعمران

“التحالف” يدمر قدرات باليستية حوثية في همدان وعمران
سمو أمير حائل: موافقة خادم الحرمين الشريفين على حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص امتداد لاهتمام القيادة بالمقدرات الاقتصادية للمواطن

سمو أمير حائل: موافقة خادم الحرمين الشريفين على حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص امتداد لاهتمام القيادة بالمقدرات الاقتصادية للمواطن
ترامب : يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار مخصصة للبنى التحتية

ترامب : يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار مخصصة للبنى التحتية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*