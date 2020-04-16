تضامنًا مع توجيهات حكومتنا الرشيدة خلك بالبيت و تحت إطار حملة “يداً بيد” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك وحملة مجتمع واعي .
أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بتبوك ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم وبدعم من الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك مبادرة القافلة المتنقلة للتبرع بالدم تحت “شعار خلك في بيتك..حنا نجيك ” وسجل من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه سابقًا ١٣٠٠ متبرع بالدم .
حيث انطلقت اليوم القافلة المتنقلة من أمام مقر الجمعية مجهزة ومزودة بفريق متكامل من بنك الدم وسيارة إسعاف تقدم الخدمة للمتبرعين بالدم بوصول القافلة إلى منازلهم بكل يسر وسهولة .
صحة تبوك تطلق مبادرة “التبرع بالدم” بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك
تضامنًا مع توجيهات حكومتنا الرشيدة خلك بالبيت و تحت إطار حملة “يداً بيد” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك وحملة مجتمع واعي .
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