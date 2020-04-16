صحة تبوك تطلق مبادرة “التبرع بالدم” بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك

تبوك _ فايز السميري

تضامنًا مع توجيهات حكومتنا الرشيدة خلك بالبيت و تحت إطار حملة “يداً بيد” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك وحملة مجتمع واعي .

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بتبوك ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم وبدعم من الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك مبادرة القافلة المتنقلة للتبرع بالدم تحت “شعار خلك في بيتك..حنا نجيك ” وسجل من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه سابقًا ١٣٠٠ متبرع بالدم .

حيث انطلقت اليوم القافلة المتنقلة من أمام مقر الجمعية مجهزة ومزودة بفريق متكامل من بنك الدم وسيارة إسعاف تقدم الخدمة للمتبرعين بالدم بوصول القافلة إلى منازلهم بكل يسر وسهولة .