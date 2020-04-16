احدث الأخبار

ترامب : يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار مخصصة للبنى التحتية
أبرز المواد
 صحة تبوك تطلق مبادرة “التبرع بالدم” بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك
منطقة تبوك
 سمو وزير الطاقة يناقش أوضاع السوق البترولية مع نظيره الروسي
أبرز المواد
 المملكة تدعو لتمويل 8 مليار دولار لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتساهم بمبلغ 500 مليون دولار
أبرز المواد
 وزير التعليم: اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها جهود وزارة التعليم أسهم في تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المرحلة
أبرز المواد
 الإمارات: تسجيل 460 إصابة جديدة بكورونا و61 حالة شفاء وحالتي وفاة
أبرز المواد
 بـ 10 نصائح هامة.. هكذا تنقص وزنك دون اتباع حمية غذائية
أبرز المواد
 محافظ السليل يتفقد مساكن العمالة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا
منطقة الرياض
 النزل الصحي الثاني بالدمام يستقبل 70 عائداً من الخارج في أقل من 24 ساعة
المنطقة الشرقية
 أمير الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص
منطقة الرياض
 هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق الأطباق السعودية
أبرز المواد
 قادة مجموعة السبع يناقشون تحديث إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا
أبرز المواد
ترامب : يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار مخصصة للبنى التحتية

ترامب : يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار مخصصة للبنى التحتية

أبرز المواد
صحة تبوك تطلق مبادرة “التبرع بالدم” بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك

صحة تبوك تطلق مبادرة “التبرع بالدم” بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك

منطقة تبوك
سمو وزير الطاقة يناقش أوضاع السوق البترولية مع نظيره الروسي

سمو وزير الطاقة يناقش أوضاع السوق البترولية مع نظيره الروسي

أبرز المواد
المملكة تدعو لتمويل 8 مليار دولار لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتساهم بمبلغ 500 مليون دولار

المملكة تدعو لتمويل 8 مليار دولار لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتساهم بمبلغ 500 مليون دولار

أبرز المواد

ترامب : يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار مخصصة للبنى التحتية

ترامب : يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار مخصصة للبنى التحتية
http://almnatiq.net/?p=854389
المناطق _ واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حكومته بصدد التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار، مخصصة للبنى التحتية في البلاد.
وأعرب ترامب في تصريح خلال الحفل الذي أقيم لتكريم سائقي الشاحنات اليوم، عن ثقته في أن حكام الولايات سيكونون سعداء بالإرشادات الجديدة التي سيعلن عنها بشأن إعادة فتح الاقتصاد.
وكان الرئيس ترامب قد تحدث خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة عن الحاجة إلى الاستفادة من تدني معدلات الفائدة في الوقت الحالي للتوصل إلى تشريع يخصص مليارات الدولات لإعادة بناء الطرق والجسور والمطارات وغيرها من مشروعات البنى التحتية.

روابط ذات صلة

سمو وزير الطاقة يناقش أوضاع السوق البترولية مع نظيره الروسي

سمو وزير الطاقة يناقش أوضاع السوق البترولية مع نظيره الروسي
المملكة تدعو لتمويل 8 مليار دولار لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتساهم بمبلغ 500 مليون دولار

المملكة تدعو لتمويل 8 مليار دولار لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتساهم بمبلغ 500 مليون دولار
وزير التعليم: اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها جهود وزارة التعليم أسهم في تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المرحلة

وزير التعليم: اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها جهود وزارة التعليم أسهم في تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المرحلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*