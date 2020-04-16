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سمو أمير حائل: موافقة خادم الحرمين الشريفين على حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص امتداد لاهتمام القيادة بالمقدرات الاقتصادية للمواطن

سمو أمير حائل: موافقة خادم الحرمين الشريفين على حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص امتداد لاهتمام القيادة بالمقدرات الاقتصادية للمواطن

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سمو أمير حائل: موافقة خادم الحرمين الشريفين على حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص امتداد لاهتمام القيادة بالمقدرات الاقتصادية للمواطن

سمو أمير حائل: موافقة خادم الحرمين الشريفين على حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص امتداد لاهتمام القيادة بالمقدرات الاقتصادية للمواطن
http://almnatiq.net/?p=854392
المناطق _ حائل

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” بسداد مستحقات القطاع الخاص بخمسين مليار ريال لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية.
وقال سمو أمير منطقة حائل : إن موافقة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على سداد مستحقات القطاع الخاص بخمسين مليار لعدد من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص في مواجهة ما تأثرت به جراء القرارات الاحترازية هو محافظة واهتمام بالمقدرات الاقتصادية للمواطن، مؤكداً سموه أن ذلك يأتي امتداد لجهود المملكة تجاه الوطن ومقدراته العامة والخاصة والتي سخرت فيها كافة إمكاناتها لتجاوز هذه الأزمة العالمية وتبعاتها.
وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز عن شكره لخادم الحرمين الشريفين “حفظه الله” على حرصه الدائم على مصلحة المواطن والمقيم للوقوف معه في ظل الأزمة العالمية الاقتصادية الراهنة التي خلفتها تداعيات التصدي للوباء العالمي فايروس كورونا.

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