“التحالف” يدمر قدرات باليستية حوثية في همدان وعمران

المناطق _الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم “الخميس”، عن قيامه بتدمير القدرات الباليستية الحوثية بمنطقة همدان، ومنصة إطلاق صواريخ بحرف سفيان في محافظة عمران.

وأوضح أن هذين الاستهدافين النوعيين لتحييد وتدمير نشاطات الميليشيا الحوثية، التي لا تزال تقوم بجميع العمليات العدائية في الجبهات، ومنها استخدام الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، رغم مرور ما يقارب أسبوعاً على وقف إطلاق النار الأحادي من قبل التحالف.

وأكد تحالف دعم الشرعية استمرار وقف إطلاق النار، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.