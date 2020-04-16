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صندوق النقد الدولي :توفير تعهدات بقيمة 11.7 مليار دولار للبلدان الفقيرة خلال مكافحة كورونا

صندوق النقد الدولي :توفير تعهدات بقيمة 11.7 مليار دولار للبلدان الفقيرة خلال مكافحة كورونا

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صندوق النقد الدولي :توفير تعهدات بقيمة 11.7 مليار دولار للبلدان الفقيرة خلال مكافحة كورونا

صندوق النقد الدولي :توفير تعهدات بقيمة 11.7 مليار دولار للبلدان الفقيرة خلال مكافحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=854398
المناطق _ واشنطن

قال صندوق النقد الدولي اليوم إن خمس دول غنية تعهدت بتقديم ماقيمته 11.7 مليار دولار لقروض من صندوق النقد الدولي ومنح للدول الفقيرة ، حيث تعهدت اللجنة الاستشارية للصندوق بمراجعة مدى كفاية الموارد اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كوورنا المستجد .
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا : إن الالتزامات القوية لتعزيز قدرة صندوق الحد من الفقر والنمو جاءت من اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا ، وهو ما يمثل حوالي 70٪ من الزيادة البالغة 17 مليار دولار التي طلبتها يوم امس .
وتمت التعهدات من الدول الخمس خلال اجتماع للجنة المالية والنقدية الدولية و اللجنة التوجيهية المكونة من 24 عضوا لصندوق الأزمة العالمية التي عقدت عن طريق التداول بالفيديو.

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