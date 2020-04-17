بدء تهيئة أرض مدينة الموظفين في مشروع البحر الأحمر

أملج -فايز السميري

كجزء من المخطط الرئيس لمشروع البحر الأحمر الذي تقوم بتنفيذه شركة البحر الأحمر للتطوير، بدأت شركتا “هوتا هيجرفيلد” و”سعود كونسلت” برفع ومساواة مستوى الأرض التي ستشيد عليها مدينة الموظفين التي تمتد على مساحة “1.5” مليون متر مربع.

وتواصل فرق العمل المتواجدة في الموقع حالياً العمل على تهيئة الأرض لتصل إلى ارتفاع “3.5” متر فوق مستوى سطح البحر، حيث تقوم بالتعاون مع فريق شركة البحر الأحمر للتطوير بنقل نحو “10” آلاف متر مكعب من الأتربة، وضغط نحو “7” آلاف متر مربع من الأرض يوميًا، لتغدو صالحة للتطوير.

وبموجب العقد، يتوجب على “هوتا هيجرفيلد”، نقل “2.6” مليون متر مكعب من الردميات، وستسهم عملية تهيئة الأرض، المعروفة باسم “الضغط الديناميكي أو التراص سريع التأثير”، في تحسين التربة الموجودة في المنطقة المحيطة بمدينة الموظفين.

فيما يشتمل عقد شركة “سعود كونسلت” على تقديم الخدمات الاستشارية والإشراف على أعمال التطوير لضمان تسليم مخططات التصميم والبناء في مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى مراقبة ورصد جودة أعمال التطوير في الوجهة.

وتشمل أعمال تهيئة الأرض الخاصة بمنطقة مدينة الموظفين تدابير عدة للحد من تأثير عمليات التطوير على النظام البيئي في البر والبحر.

ومن المقرر أن تستوعب مدينة الموظفين نحو 14 ألف موظف من مشروع البحر الأحمر عند تدشين المرحلة الأولى من الوجهة، وستضم سكنًا لعمّال، وموظفي وإدارة المشروع، كما ستضم مكاتب إدارية لشركة البحر الأحمر للتطوير.

عن مشروع البحر الأحمر:

سيتم تطوير مشروع البحر الأحمر، كوجهة سياحية فاخرة تمتد على مساحة 28 ألف كم² في المملكة العربية السعودية.

سيتم تطوير الوجهة وفقاً لأعلى معايير الاستدامة البيئية، وتضم أكثر من 90 جزيرة بكر، وبراكين خامدة، وصحراء، وجبال، وطبيعة خلابة، ومعالم ثقافية مميزة.

وسيرسم المشروع معايير جديدة للتنمية الاستدامة، ويضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، كما سيقدم مستوياتٍ جديدة من التميز في مجال الخدمات السياحية الفاخرة، وسيستخدم التكنولوجيا الذكية لتمكين الزوار من الحصول على تجربة سهلة وميسرة.

المزايا والموقع:

• مشروع يمتد على مساحة .00028 كم2.

• أرخبيل يضم أكثر من 90 جزيرة بكر.

• محميات طبيعية.

• يحتضن واحداً من مجموعات الشعاب مرجانية النادرة والمزدهرة في العالم.

• يضم أحد أكبر الحواجز المرجانية في العالم.

• مناخ معتدل على مدار العالم – متوسط درجة الحرارة 25 درجة مئوية.

• موقع استراتيجي: يمكن لـ 250 مليون شخص الوصول إلى الموقع خلال 3 ساعات جواً، كما يمكن 80% من إجمالي سكان العالم الوصول إلى الموقع خلال 8 ساعات فقط.

• يقع على بعد 500 كم شمال مدينة جدة.

الجدول الزمني للمشروع

• سيستقبل مشروع البحر الأحمر أول زائريه مع نهاية عام 2022، ومن المخطط الانتهاء منه بالكامل بحلول العام 2030.

• بدأت أعمال التطوير والإنشاء في الموقع في فبراير 2019، في سكن الموظفين.

• ستتضمن المرحلة الأولى من المشروع تطوير 14 فندقاً فخماً توفر 3000 غرفة فندقية على خمس جزر، بالإضافة إلى تطوير منتجعين في المنطقة الجبلية والصحراوية.

• ستشمل المرحلة الأولى أيضاً تشيد مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، بالإضافة إلى تأمين الخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية للخدمات العامة.

• يتم تطوير البنية التحتية الرئيسية للمشروع، وتشمل جسر بطول 3.3كم يصل البر الرئيسي بجزيرة شريرة، ومشتل زراعي على مساحة 100 هكتار لتوفر 15 مليون شتلة زراعية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مدينة سكنية للموظفين في الموقع.

• تم إرساء عقود إضافية أخرى لمدينة الموظفين، وفندق خاص بمنسوبي الشركة وزوارهم، بالإضافة إلى عقد تهيئة أرض موقع المشروع.