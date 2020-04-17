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وظائف شاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

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وظائف شاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

وظائف شاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
http://almnatiq.net/?p=854408
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

أخصائي تمريض (عدد 10 وظائف)

رئيس التمريض (عدد 10 وظائف)

ممارس رعاية الجهاز التنفسي/ أطفال (عدد 10 وظائف)

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2020م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

أخصائي تمريض (عدد 10 وظائف)

رئيس التمريض (عدد 10 وظائف)

ممارس رعاية الجهاز التنفسي/ أطفال (عدد 10 وظائف)

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2020م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا)

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