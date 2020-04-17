وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض. وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مسؤول تخطيط مواد ثانٍ: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة العقود، إدارة المشتريات، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة. منقذ: شهادة الدبلوم أو الشهادة الجامعية في تخصصات: (إدارة الرياضة، التربية البدنية)، أو أي مجال ذي الصلة. وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 رجب 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 رجب 1441هـ. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)