البنوك الأمريكية ترسم صورة قاتمة للاقتصاد وتخصص مليارات الدولارات للمتعثرين

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رسمت مصارف “بنك أوف أمريكا” و”سيتي جروب” و”جولدمان ساكس” صورة قاتمة أمس للاقتصاد الأمريكي المتضرر جراء تفشي وباء كورونا، وخصصت مليارات الدولارات لتغطية مبالغ كبيرة لقروض لأفراد وشركات تتوقع تعثرها

وبحسب “الفرنسية”، بعثت المصارف الثلاثة برسالة مماثلة لتلك التي وزعها سابقا مصرفا “جاي بي مورجان تشايس” و”ويلز فارجو” للتذكير بأن “الأسوأ آت”

وأعلن ديفيد سولومون رئيس مجلس إدارة “جولدمان ساكس” لعملاء المصرف خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين ماليين، أنه “يأمل أن يتحسن الوضع، لكن يجب الاستعداد للأسوأ”

وبعد 12 عاما على الأزمة المالية أكدت المصارف أن لديها سيولة كافية للصمود أمام الأزمة الصحية الحالية، وخصص “بنك أوف أمريكا” 4.8 مليار دولار، أعلى مبلغ منذ 2010 ما يسهم في تراجع أرباحه الصافية 48.4 في المائة إلى 3.5 مليار في الفصل الأول من العام، ويشمل المبلغ 1.1 مليار دولار لقروض الشركات غير المسددة

وتراجعت أرباح “سيتي جروب” 46.6 في المائة إلى 2.5 مليار دولار بعد اعتماد بقيمة سبعة مليارات دولار لتغطية حالات التخلف عن السداد المستقبلية للعملاء، وأعلن مديره العام مايكل كوربات “نتائجنا خلال الفصل الأول تأثرت كثيرا جراء فيروس كورونا المستجد”

ويضع “سيتي جروب” سيناريوهات داخلية مختلفة لتدهور الاقتصاد مع معدل بطالة مفترض يصل إلى 15 في المائة وانكماش لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 40 في المائة

وينوي المصرف خفض نفقات التسويق لمواجهة الأزمة بعد تراجع استخدام العملاء بطاقات الائتمان 30 في المائة، وفي مؤشر آخر على فداحة الأضرار اضطر “جولدمان ساكس” إلى تخصيص 937 مليون دولار أي أكثر بأربع مرات من المبلغ الذي عده ضروريا قبل عام تحسبا لتخلف بعض العملاء عن السداد

من جهة أخرى، زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة 5.2 مليون أخرى الأسبوع الماضي، ما يرفع إجمالي عدد الطلبات المقدمة خلال الشهر الأخير إلى أكثر من حاجز 20 مليونا، ما سيبرز التراجع الاقتصادي العميق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد

وأفادت وزارة العمل الأمريكية بأن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بلغت 5.245 مليون بانخفاض بسيط عن الرقم المعدل طفيفا البالغ 6.615 مليون في الأسبوع السابق

وبحسب مسح أجرته “رويترز” لاقتصاديين، كان من المتوقع أن ينزل عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 5.105 مليون طلب في الأسبوع المنتهي يوم 11 أبريل، وبلغت تقديرات في المسح مستويات مرتفعة وصلت إلى ثمانية ملايين

وتزداد البطالة بشكل متواصل في الولايات المتحدة منذ منتصف مارس ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فبعدما كانت سوق العمل تسجل أفضل مؤشرات منذ 50 عاما، انهارت في ثلاثة أسابيع فقط مع اضطرار 16.7 مليون شخص إلى تقديم طلبات للحصول على مساعدات بطالة

ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” أن تواصل البطالة ارتفاعها، والوضع سيئ في جميع المناطق وتلجأ الشركات إلى تدابير “تسريح مؤقت” ومنح عطل، وهي تأمل العودة إلى ظروف طبيعية حين يُستأنف النشاط