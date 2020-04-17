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وفاة عشرات من الروهينغا على متن قارب في البحر

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وفاة عشرات من الروهينغا على متن قارب في البحر

وفاة عشرات من الروهينغا على متن قارب في البحر
http://almnatiq.net/?p=854428
المناطق_وكالات

لقي عشرات الأشخاص من أبناء أقلية الروهينغا حتفهم على متن قارب كان يقل مئات اللاجئين «الجوعى» بعد أن أمضوا شهرين في عرض البحر، وتم إنقاذ القارب أمس وعلى متنه مئات الأشخاص وكانوا يعانون من الجوع والإرهاق بعدما فشلوا في الوصول إلى ماليزيا وجرفهم التيار لأسابيع

وقال مسؤول في حرس سواحل بنغلاديش لـ«رويترز» في رسالة «كانوا في البحر لنحو شهرين وأنهكهم الجوع». وأضاف المسؤول أنه تم اتخاذ «قرار نهائي» بإرسال 382 شخصا كانوا على السفينة إلى ميانمار المجاورة والتي ينتمي إليها الروهينغا

ونقلت الصحافة الفرنسية عن الملازم شاه ضياء رحمان أن شرطة السواحل أنقذت قاربا يقل 396 لاجئا، بينهم 182 امرأة و64 طفلا، «كانوا يتضورون جوعا» خلال الليل قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد. وأظهرت صور فيديو نشرها مراسل محلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناجين وأغلبهم من النساء والأطفال واقفين على الشاطئ

ونقل رحمان عن الناجين أن «32 من الروهينغا لقوا حتفهم في قارب الصيد المثقلة وتم رمي جثثهم في البحر»

وقال الليفتنانت سوهيل رانا، المسؤول في خفر السواحل، في حديث عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية «سيتم وضعهم في حجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين، تحت متابعة المكتب المحلي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة»

وقال إن قوات خفر السواحل احتجزت في جنوب كوكس بازار، أثناء محاولتهم النزول للشاطئ بعد أن قاموا بمحاولة غير موفقة للوصول إلى ماليزيا. وقال رانا نقلا عن أفراد من الروهينغا، إن المحتجزين كانوا يعيشون من قبل في مخيمات لاجئين مزدحمة ومكتظة في بنغلاديش، وبدأوا رحلتهم في خليج البنغال قبل أكثر من شهرين، بحثا عن حياة جديدة في ماليزيا. وأوضح رانا أن اللاجئين أبحروا عائدين بعد أن رفضت ماليزيا السماح لسفينتهم بدخول مياهها الإقليمية. ومن المقرر أن يقيموا الآن في مركز للعزل، جهزته الحكومة في بلدة تكناف

وقال أحد المسؤولين المحليين في تكناف، إن المهاجرين أفادوا بوفاة 50 شخصا على الأقل أثناء وجودهم على متن السفينة

ويعيش نحو مليون من الروهينغا في مخيمات عشوائية بالقرب من الحدود بين بنغلاديش وبورما. وفرّ كثيرون منهم من بورما بعد انتهاكات اتهم بها عام 2017 الجيش البورمي. ووقعت بنغلاديش وبورما اتفاقا حول عودة اللاجئين، لكن قلة من هؤلاء قرروا العودة

ويحاول، في كل عام، الآلاف من الروهينغا الموجودون في بنغلاديش أو بورما، الفرار عن طريق البحر إلى بلدان في جنوب شرقي آسيا على متن قوارب مزدحمة محفوفة بالمخاطر، على أمل الحصول على حياة أفضل

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