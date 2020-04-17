الدول الثلاث الأكثر تضررا من فيروس كورونا

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تجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 33 ألفا، أغلبها في نيويورك، فيما بلغ عدد المصابين 670 ألف مصاب

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث تتجاوز حصيلة الوفيات اليومية ألفي حالة

وأظهرت آخر الأرقام التي نشرتها جامعة “جونز هوبكنز” أن عدد الوفيات في نيويورك وحدها بلغ 11477 حالة حتى الآن

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية كأكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 22 ألفا، وفي المرتبة الثالثة إسبانيا حيث سجلت حتى الآن 19300 حالة وفاة، وتليها فرنسا بنحو 18 ألف حالة وفاة