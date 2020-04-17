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الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة في 9 مناطق بالمملكة

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة في 9 مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=854430
المناطق_واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير ،الرياض ،الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية ، القصيم ، تبوك ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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