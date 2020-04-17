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الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا

الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا
http://almnatiq.net/?p=854431
المناطق_الرياض

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية الجمعة، إن السلطات سجلت 26 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 46 في اليوم السابق

وأضافت اللجنة أن 15 من تلك الإصابات الجديدة المسجلة يوم الخميس هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 34 يوم الأربعاء

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82367 حتى يوم الخميس

وزاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 66 مقارنة مع 64 في اليوم السابق

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين الجمعة لتشمل 1290 وفاة إضافية، بعد مراجعة الأرقام من قبل بلدية ووهان حيث ظهر الفيروس في نهاية ديسمبر الماضي

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، إلى 4632 وفق هذه الأرقام الجديدة

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