الأردن يفك الحظر عن العقبة ويقتطع من رواتب النواب والأعيان

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أعلنت السلطات الأمنية الأردنية رفع الإغلاق عن مدينة العقبة (400 كلم) جنوب البلاد، وعزلها عن باقي المحافظات، وعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً خلال ساعات محددة، ابتداء من صباح الأحد المقبل، وذلك بعد ثبوت خلوها من أي إصابات بفيروس الكورونا المستجد طوال الفترة الماضية

وأعلن العميد مازن الفراية مدير عمليات خلية الأزمة، السماح بالحركة لمواطنين داخل المحافظة، شريطة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية، مع استمرار عمليات أخذ عينات فحص فيروس الكورونا عشوائيا

كما أعلن الفراية السماح بالدخول والخروج لشاحنات التزود الغذائي من المدينة، بعد تطبيق شروط الوقاية الصحية وتعقيم الشاحنات وإجراء الفحوصات للسائقين الداخلين والخارجين من المحافظة