الصحة: استخدام جهاز “تجفيف اليدين” في القضاء على الفيروس ليست طريقة فعالة

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نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله بشأن إمكانية القضاء على فيروس “كورونا” المُستجد “كوفيد 19″، من خلال استخدام جهاز “تجفيف اليدين”.

وأشارت الوزارة، إلى أن استخدام جهاز “تجفيف اليدين” في القضاء على الفيروس ليست طريقة فعالة، مؤكدة على أهمية غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، مع الحرص على تجفيفها أو استخدام المُعقم الكحولي لمدة 20 ثانية.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أعلن أمس أنه تم رصد 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في المملكة، وبلغ عدد حالات التعافي 990 حالة.