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الصحة: استخدام جهاز “تجفيف اليدين” في القضاء على الفيروس ليست طريقة فعالة

الصحة: استخدام جهاز “تجفيف اليدين” في القضاء على الفيروس ليست طريقة فعالة
http://almnatiq.net/?p=854442
المناطق_الرياض

نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله بشأن إمكانية القضاء على فيروس “كورونا” المُستجد “كوفيد 19″، من خلال استخدام جهاز “تجفيف اليدين”.

وأشارت الوزارة، إلى أن استخدام جهاز “تجفيف اليدين” في القضاء على الفيروس ليست طريقة فعالة، مؤكدة على أهمية غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، مع الحرص على تجفيفها أو استخدام المُعقم الكحولي لمدة 20 ثانية.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أعلن أمس أنه تم رصد 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في المملكة، وبلغ عدد حالات التعافي 990 حالة.

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