«التطوير المهني» ب تعليم ألمع يختتم برامج التدريب عن بُعد

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اختتمت مساء أمس الخميس برامج التدريب عن بُعد التي يقدمها مركزي التطوير المهني (بنين-بنات) بـ تعليم ألمع بالشراكة مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي والتي استفاد منها 18 ألف معلم ومعلمة على مدار أسبوعين في مجالات تدريبية متنوعة قدمها عددُ من المشرفين والمشرفات المتخصصون من إدارتي التطوير المهني التعليمي للبنين والبنات

شارك في ختام برامج التدريب عن بُعد عبر القاعة الافتراضية سعادة مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان بحضور المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي أ. د. أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي ، وقد أشاد مدير التعليم بالدعم الكبير الذي حظي به مركزا التطوير المهني (بنين بنات) بـ تعليم ألمع من قبل المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ، موجهًا شكره لمعالي وزير التعليم ونائبه والوكلاء الذين حرصوا على تقديم كل الإمكانيات وتذليل كافة الصعوبات لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لمواصلة تطويرهم المهني والتعليمي بالتدريب المتزامن عن بُعد ورفع الكفاءة المهنية لهم ، كما قدم شكره للمتدربين والمتدربات ولفريق العمل بمركزي التطوير المهني (بنين-بنات) ولكافة فرق العمل المساندة ، سائلًا المولى عز وجل أن يرفع عن الوطن هذا الوباء وأن يبارك في جهود المخلصين من أبنائه وبناته