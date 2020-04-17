السديس يوجه بنقل جميع طلاب وطالبات معهدي الحرمين للصفوف الدراسية التي تليها

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وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بنقل جميع طلاب

و طالبات معهدي المسجد الحرام و المسجد النبوي للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية و إعتماد نتيجة الفصل الأول أسوة بوزارة التعليم

و بين معاليه ويأتي هذا التوجيه كإجراء احترازي وتدبير وقائي لمنع إنتشار هذا الوباء و الداء الخطير و حرصاً على سلامة

و صحة الطلاب و الطالبات

كما وجه معاليه بإعتماد نتيجة الفصل الأول ، متمنياً لجميع الطلاب و الطالبات التوفيق

و النجاح

و رفع معالي الرئيس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير / محمد بن سلمان آل سعود -أيدهما الله على توجيهاتهم السامية بمثل هذه الإجراءات الإحترازية للحفاظ على صحة

و سلامة أبنائنا الطلبة , سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا و سائر بلاد المسلمين من كل شر , أن يديم أمنها و أمانها , إنه ولي ذلك و القادر عليه

الجدير بالذكر أن الرئاسة حرصت ضمن الإجراءات الادإحترازية المعمول بها لمنع إنتشار فيروس كورونا على سلامة طلبة العلم ؛ حيث جاء في وقت سابق توجيه معاليه بتعليق الدراسة في معهد و كلية الحرم المكي و معهد و كلية المسجد النبوي و تفعيل الدراسة عن بُعد