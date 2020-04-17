30 ألفًا إصابة كورونا فى إيران

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن العدد الحقيقي لضحايا بكورونا في البلاد يتجاوز الـ30 ألفًا، فيما تتكتم وزارة الصحة على الأرقام، خوفا من انتفاضة شعبية ضد النظام الحاكم.

وقالت المنظمة إن ضحايا كورونا في طهران 4970 شخصًا، وقم 2810، واصفهان 2145، ومازندران 1910، وألبرز 1135، وكلستان 1050، وأذربيجان الشرقية 950، وكرمانشاه 845، وفارس 790، وهمدان 750، وكردستان 490، والمحافظة المركزية 490، وزنجان 450، وخراسان الشمالية 315، وجهارمحال وبختياري 276، وإيلام 250، وكهكيلويه وبوير أحمد 170، وخراسان الجنوبية 105 أشخاص.

وحجبت وزارة المخابرات الإيرانية الموقع الداخلي لمكتب تسجيل الأحوال المدنية، الذي يتم من خلاله نقل إحصائيات الوفيات في مختلف المدن والمناطق إلى المركز، حتى لا تتسرب الإحصائيات الحقيقية لضحايا الكارثة. لم ينشر موقع مكتب تسجيل الأحوال المدنية في طهران، الذي ينشر جدول الوفيات في المحافظة كل شهر مع ذكر سبب وفاتهم، هذا الجدول في مارس. تم نشر هذا الجدول لـ 11 شهرًا من العام الإيراني الماضي. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية للنظام، “منذ ثلاثة أيام، ترفض جامعات العلوم الطبية في محافظات البلاد تقديم إحصاءات عن عدد الأشخاص المتوفين والمصابين بمرض كورونا”.