احدث الأخبار

بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!
أبرز المواد
 “كورونا” يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط
أبرز المواد
 رئاسة المسجد النبوي تفعِّل كاميرات حرارية أثناء دخول الزائرين للوقاية من كورونا
أبرز المواد
 “أوبك” تتوقع انهيار الطلب على النفط بمعدل 6.85 مليون برميل يوميا في 2020
أبرز المواد
 بعد ظهور كورونا بينهم.. مطالب عربية بإطلاق الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال
أبرز المواد
 سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.23 %
أبرز المواد
 30 ألفًا إصابة كورونا فى إيران
أبرز المواد
 ماكرون يشكك في إدارة الصين لملف كورونا : هناك أشياء حدثت ولا نعرفها
أبرز المواد
 السديس يوجه بنقل جميع طلاب وطالبات معهدي الحرمين للصفوف الدراسية التي تليها
أبرز المواد
 «التطوير المهني» ب تعليم ألمع يختتم برامج التدريب عن بُعد
أبرز المواد
 توجيهات مهمة من «التجارة» للمواطنين والمقيمين في زمن كورونا (فيديو)
أبرز المواد
 الصحة: استخدام جهاز “تجفيف اليدين” في القضاء على الفيروس ليست طريقة فعالة
أبرز المواد
بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!

بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!

أبرز المواد
“كورونا” يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط

“كورونا” يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط

أبرز المواد
رئاسة المسجد النبوي تفعِّل كاميرات حرارية أثناء دخول الزائرين للوقاية من كورونا

رئاسة المسجد النبوي تفعِّل كاميرات حرارية أثناء دخول الزائرين للوقاية من كورونا

أبرز المواد
“أوبك” تتوقع انهيار الطلب على النفط بمعدل 6.85 مليون برميل يوميا في 2020

“أوبك” تتوقع انهيار الطلب على النفط بمعدل 6.85 مليون برميل يوميا في 2020

أبرز المواد

بعد ظهور كورونا بينهم.. مطالب عربية بإطلاق الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال

بعد ظهور كورونا بينهم.. مطالب عربية بإطلاق الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال
http://almnatiq.net/?p=854465
المناطق_الرياض

طالب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإلزام قوى الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.

وقال السلمي، في خطاب بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق اليوم، وجهه إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المعاناة التي يعيشها آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ في سجون الاحتلال تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد الإعلان عن عدد من الإصابات بين صفوفهم.

وأضاف السلمي أن الوضع يستلزم تحركاً دولياً عاجلاً لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لمنع انتشار الوباء بين صفوف الأسرى الفلسطينيين.

وطالب السلمي المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة، محملًا القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسئولية الكاملة عن حياتهم، معتبرا أن تجاهل سلطات الاحتلال هذا التهديد يمثل جريمة ضد الإنسانية.

 

ووجه رئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة أسمى آيات الإعزاز والتقدير والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وثمَّن عالياً صمودهم في معركتهم من أجل نيل حريتهم وحرية شعبهم، وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

روابط ذات صلة

بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!

بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!
“كورونا” يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط

“كورونا” يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط
رئاسة المسجد النبوي تفعِّل كاميرات حرارية أثناء دخول الزائرين للوقاية من كورونا

رئاسة المسجد النبوي تفعِّل كاميرات حرارية أثناء دخول الزائرين للوقاية من كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*