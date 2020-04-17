احدث الأخبار

بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!
أبرز المواد
 “كورونا” يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط
أبرز المواد
 رئاسة المسجد النبوي تفعِّل كاميرات حرارية أثناء دخول الزائرين للوقاية من كورونا
أبرز المواد
 “أوبك” تتوقع انهيار الطلب على النفط بمعدل 6.85 مليون برميل يوميا في 2020
أبرز المواد
 بعد ظهور كورونا بينهم.. مطالب عربية بإطلاق الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال
أبرز المواد
 سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.23 %
أبرز المواد
 30 ألفًا إصابة كورونا فى إيران
أبرز المواد
 ماكرون يشكك في إدارة الصين لملف كورونا : هناك أشياء حدثت ولا نعرفها
أبرز المواد
 السديس يوجه بنقل جميع طلاب وطالبات معهدي الحرمين للصفوف الدراسية التي تليها
أبرز المواد
 «التطوير المهني» ب تعليم ألمع يختتم برامج التدريب عن بُعد
أبرز المواد
 توجيهات مهمة من «التجارة» للمواطنين والمقيمين في زمن كورونا (فيديو)
أبرز المواد
 الصحة: استخدام جهاز “تجفيف اليدين” في القضاء على الفيروس ليست طريقة فعالة
أبرز المواد
بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!

بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!

أبرز المواد
“كورونا” يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط

“كورونا” يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط

أبرز المواد
رئاسة المسجد النبوي تفعِّل كاميرات حرارية أثناء دخول الزائرين للوقاية من كورونا

رئاسة المسجد النبوي تفعِّل كاميرات حرارية أثناء دخول الزائرين للوقاية من كورونا

أبرز المواد
“أوبك” تتوقع انهيار الطلب على النفط بمعدل 6.85 مليون برميل يوميا في 2020

“أوبك” تتوقع انهيار الطلب على النفط بمعدل 6.85 مليون برميل يوميا في 2020

أبرز المواد

“كورونا” يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط

“كورونا” يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط
http://almnatiq.net/?p=854477
المناطق_متابعات

رغم اعتقاد البعض أن الفيروس يتركز في فئة كبار السن؛ لم يرحم فيروس كورونا المستجد كبيرًا أو صغيرًا خلال اجتياحه العالم

وأصاب الفيروس رضعيًا يبلغ من العمر 29 يومًا، وأدت مضاعفات الإصابة إلى وفاته؛ بحسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الخميس

وبحسب سكاي نيوز عربية ؛ توفي الرضيع، وهو فلبيني يعيش مع ذويه في مقاطعة باتانغاس جنوب العاصمة مانيلا، الأربعاء

ويُعتقد أن هذا الرضيع حديث الولادة أصغر ضحايا فيروس كورونا في العالم

وبحسب وزيرة الصحة في الفلبين، ماريا فيرجير؛ لاحظ ذوو الرضيع أنه يعاني من صعوبة في التنفس؛ فنقلوه إلى المستشفى، وهناك خضع لفحص فيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية، كما تَبَيّن أنه يعاني من التهاب رئوي

وتوفي المولود لاحقًا جراء مضاعفات ما يُعرف بـ الإنتان ، وهي حالة خطيرة تصيب الإنسان، نتيجة استجابة جسمه لعدوى خارجية، ويطلق الجسم في العادة مواد كيميائية في مجرى الدم لمحاربة العدوى

ويحدث الإنتان ، عندما تكون استجابة الجسم لهذه المواد غير متوازنة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف أجهزة عضوية، وقد يتطور الأمر إلى الوفاة

لكن الغريب في حالة المولود الفلبيني أن الإنتان يحدث مع المواليد الذين تزيد أعمارهم على 90 يومًا

وكان فيروس كورونا قد أزهق أرواح العديد من حديثي الولادة خلال الفترة الأخيرة؛ إذ توفي في أواخر مارس الماضي رضيع أمريكي يبلغ عمره 42 يومًا

روابط ذات صلة

بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!

بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!
رئاسة المسجد النبوي تفعِّل كاميرات حرارية أثناء دخول الزائرين للوقاية من كورونا

رئاسة المسجد النبوي تفعِّل كاميرات حرارية أثناء دخول الزائرين للوقاية من كورونا
“أوبك” تتوقع انهيار الطلب على النفط بمعدل 6.85 مليون برميل يوميا في 2020

“أوبك” تتوقع انهيار الطلب على النفط بمعدل 6.85 مليون برميل يوميا في 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*