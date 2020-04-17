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بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!

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بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!

بيلوسي لترامب: للأسف.. بطريقتك هذه ستقتل كل الشعب الأمريكي!
http://almnatiq.net/?p=854478
المناطق_وكالات

وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب بعد إعلانه رفع بعض القيود المفروضة للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

وقالت بيلوسي تعليقا على إعلان ترامب إن السلطات ستعيد فتح الاقتصاد وترفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تدريجيا، إن “الرئيس يرغب في الهروب إلى الأمام بغض النظر عن الوضع الوبائي الذي تشهده الولايات المتحدة، وهو لا يأخذ بعين الاعتبار نتائج الاختبارات والبيانات الديمغرافية”، مضيفة أن تعامل ترامب مع تفشي وباء كورونا “لا يحترم العلم والحقائق”.

وأكدت بيلوسي أن الخطوات التي يتخذها ترامب “أمر سيؤدي إلى مزيد من الوفيات وإلى كارثة اقتصادية”.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في بيان: “للأسف يواصل الرئيس هجومه على الحقيقة ويقول إن لدينا اختبارات أكثر من أي دولة أخرى، في حين أنه تم اختبار 1%  فقط من الأمريكيين”.

وفي الوقت الذي تواجه فيه إدارة الرئيس الأمريكي انتقادات حادة على خلفية تعاملها مع تفشي فيروس كورونا، أعلن ترامب أمس الخميس أن الوقت قد حان “لإعادة فتح” الاقتصاد الأمريكي الذي توقف جراء انتشار وباء “كوفيد-19″، تاركا أمر اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكام الولايات الخمسين.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن إعادة فتح البلاد ستتم على مراحل “ولاية تلو أخرى” وعلى أساس معطيات “يمكن التحقق منها” لتجنب موجة جديدة من الفيروس.

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