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الصين تؤكد “عدم تسترها” على عدد المصابين بكوفيد-19
http://almnatiq.net/?p=854488
المناطق - وكالات

نفت الصين أن تكون تستّرت على حجم تفشي فيروس كورونا المستجد لديها، وفق ما أفادت وزارة خارجيتها في ردّها على الشكوك المتزايدة من قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة.
وأقر متحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن التفشّي السريع للفيروس أسهم في تعداد أقل نجم عنه رفع الصين لحصيلة الوفيات لديها في وقت سابق الجمعة. لكنه أضاف “لم يكن هناك أي تستّر قط ولن نسمح بأي تستّر”.

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