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اليابان.. 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 9533

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اليابان.. 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 9533

اليابان.. 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 9533
http://almnatiq.net/?p=854490
المناطق - وكالات

سجلت اليابان 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 9533 حالةً.
وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان إن طوكيو سجلت 201 إصابةً إضافيةً في رقم قياسي آخر للحصيلة اليومية مما يرفع إجمالي الحالات في العاصمة إلى 2796 إصابةً.
وبشأن أعداد الضحايا قال البيان إن حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس ارتفعت أيضًا إلى 191 شخصًا بعد تسجيل تسع وفيات جديدة.
وأشار إلى ان الحصيلة الإجمالية لا تشمل الإصابات والوفيات التي سجلت في سفينة ( دياموند برينسيس ) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

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