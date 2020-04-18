بسبب كورونا.. الاقتصاد الصيني يسجل “انكماشا تاريخيا”

المناطق - وكالات

أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن الاقتصاد الصيني انكمش بنسبة 6.8 في المئة خلال الفترة من يناير حتى مارس مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتسجل بكين بذلك أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل عندما بدأ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي.

وجاء الانكماش التاريخي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما تسببت جهود احتواء فيروس كورونا، الذي ظهر أول مرة في الصين في أواخر العام الماضي، في إغلاق المصانع ووسائل النقل والمتاجر.

وتشهد اقتصادات كبرى أخرى حاليا إغلاقات مماثلة تسببت في تعطيل التجارة العالمية، ويتوقع خبراء أن تعافي الاقتصاد الصيني ليس قريبا على الأرجح.

والانكماش أكبر من توقعات المحللين في مسح أجرته وكالة “رويترز” بتراجع نسبته 6.5 في المئة، كما يأتي بعد نمو نسبته ستة في المئة في الربع الأخير من 2019.