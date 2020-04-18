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الأسود تستغل “إغلاق كورونا”.. وتحتل طريقا بجنوب أفريقيا

الأسود تستغل “إغلاق كورونا”.. وتحتل طريقا بجنوب أفريقيا
http://almnatiq.net/?p=854500
المناطق - وكالات

استغلت الأسود والحيوانات البرية الأخرى فترة الهدوء والسكينة في منتزه “كروغر” الوطني الشاسع في جنوب أفريقيا مع استمرار الإغلاق الصارم الذي فرضته البلاد في أعقاب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

والتقط حارس متنزه “كروغر” الوطني، ريتشارد ساوري، يوم الخميس، صورا لما لا يقل عن 8 أسود ولبؤات وبعض الأشبال الصغيرة، وهي تأخذ قيلولة على الطريق مباشرة خارج أحد أكواخ الراحة في المتنزه في ظل غياب شبه كامل للسياح والزوار والبشر عموما.

وقال المسؤول الإعلامي في المنتزه، إسحاق فالا، لشبكة “بي بي سي” إن “الأسود ستكون عادة في الأحراش لكنها حيوانات “ذكية للغاية وهي الآن تستمتع بحرية في المنتزه بدوننا”، مضيفا أن الأسود تحب الطريق لأنه جاف.

وفي تغريدة نشرت حسابها على تويتر، أوضح المتنزه أن الأسود لم تكن تتواجد عادة في المناطق المفتوحة للسياح، باستثناء اعتيادها على السيارات بشكل عام بالقرب من المخرج والمدخل المزدحم.

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