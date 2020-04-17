الجيش السوداني يغلق محيط المنطقة المحاذية لمقر القيادة العامة

الجيش السوداني يغلق محيط المنطقة المحاذية لمقر القيادة العامة

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الجيش السوداني يغلق محيط المنطقة المحاذية لمقر القيادة العامة

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المناطق - وكالات

أغلقت القوات المسلحة السودانية الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وما حولها، ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم إلى إشعار آخر.
وأشارت إلى أن بعض العناصر المناوئة للثورة أخذت تدعوا للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها، معلنة أنه بناءً على هذا الموقف أن المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها.
وأكدت أنها الدرع الحصين لتراب الوطن وحماية مكتسبات ثورة شعبه، داعيةً الجماهير للابتعاد عن المنطقة المغلقة حفاظًا على الأمن والاستقرار.

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