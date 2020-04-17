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لجان مجلس الشورى المتخصصة تعقد عدة اجتماعات عن بعد

لجان مجلس الشورى المتخصصة تعقد عدة اجتماعات عن بعد
http://almnatiq.net/?p=854552
المناطق - الرياض

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس اجتماعاً عن بعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد بن عبد الرحمن العجلان.
ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية (المحالة للمجلس)، بما يتواكب مع ما يشهده قطاع الموارد البشرية من تطوير وتحديث دائمين، بالإضافة إلى استعراضها للتقريرين السنويين لكل من معهد الإدارة العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، للعامين الماليين (1441/1440هـ).
كما عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى عددًا من الاجتماعات “عن بعد”، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي الشيباني.
فقد ناقشت اللجنة خلال هذه الاجتماعات تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1441/1440هـ.
كما ناقشت اللجنة تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1440هـ.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى مناقشة تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1441/1440هـ، كما ناقشت تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للأعوام المالية (1440/1439-1440/1441هـ).

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