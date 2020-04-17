احدث الأخبار

مرضى «كوفيد-19» يستجيبون لعقار «ريمديسيفير» التجريبي
أبرز المواد
 أمين عام منظمة التعاون الإسلامي : مساهمة المملكة بـ 500 مليون دولار للتصدي لجائحة كورونا تؤكد اضطلاعها بمسؤوليتها الدولية
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة : صلاتا التراويح والعيد تقامان في البيوت في حال استمرار جائحة كورونا
أبرز المواد
 “التخصصات الصحية” تمنح تسجيل مؤقت لجميع الممارسين الصحيين
أبرز المواد
 جمعيات أملج ترسم الفرح وتضخ 5 مليون في مبادرة ” يدا بيد”
منطقة تبوك
 لجان مجلس الشورى المتخصصة تعقد عدة اجتماعات عن بعد
أبرز المواد
 60 صلاحية جديدة للأمناء والوكلاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية
أبرز المواد
 عودة 3 رواد من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض
أبرز المواد
 الجيش السوداني يغلق محيط المنطقة المحاذية لمقر القيادة العامة
أبرز المواد
 ألمانيا: كورونا بات تحت السيطرة
أبرز المواد
 41 وفاة و4070 إصابة بروسيا في حصيلة يومية لكورونا
أبرز المواد
 اليابان.. 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 9533
أبرز المواد
مرضى «كوفيد-19» يستجيبون لعقار «ريمديسيفير» التجريبي

مرضى «كوفيد-19» يستجيبون لعقار «ريمديسيفير» التجريبي

أبرز المواد
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي : مساهمة المملكة بـ 500 مليون دولار للتصدي لجائحة كورونا تؤكد اضطلاعها بمسؤوليتها الدولية

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي : مساهمة المملكة بـ 500 مليون دولار للتصدي لجائحة كورونا تؤكد اضطلاعها بمسؤوليتها الدولية

أبرز المواد
مفتي عام المملكة : صلاتا التراويح والعيد تقامان في البيوت في حال استمرار جائحة كورونا

مفتي عام المملكة : صلاتا التراويح والعيد تقامان في البيوت في حال استمرار جائحة كورونا

أبرز المواد
“التخصصات الصحية” تمنح تسجيل مؤقت لجميع الممارسين الصحيين

“التخصصات الصحية” تمنح تسجيل مؤقت لجميع الممارسين الصحيين

أبرز المواد

“التخصصات الصحية” تمنح تسجيل مؤقت لجميع الممارسين الصحيين

“التخصصات الصحية” تمنح تسجيل مؤقت لجميع الممارسين الصحيين
http://almnatiq.net/?p=854554
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منح تسجيل مؤقت مدته ستة أشهر لجميع الممارسين الصحيين المتقدمين بطلبات تصنيف مهني من غير اشتراط اجتياز اختبار التصنيف على أن يقوم الممارس باستكمال إجراءات التسجيل واجتياز الاختبار بعد انتهاء التسجيل المؤقت.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة امتنان التي أطلقتها الهيئة خلال هذه الفترة لدعم الممارسين الصحيين والقطاع الصحي.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن هذه الخطوة تأتي دعما من هيئة التخصصات الصحية للجهود الوطنية الكبيرة التي تبذل لمكافحة فيروس كوروناcovid-19 وتقديراً لدور الممارس الصحي المهم في التصدي لهذه الجائحة، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على الاستفادة من جميع الوسائل الكفيلة بزيادة أعداد الممارسين الصحيين المؤهلين خلال هذه الفترة دون التنازل عن المعايير المهنية التي تضمن سلامة المرضى.

روابط ذات صلة

مرضى «كوفيد-19» يستجيبون لعقار «ريمديسيفير» التجريبي

مرضى «كوفيد-19» يستجيبون لعقار «ريمديسيفير» التجريبي
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي : مساهمة المملكة بـ 500 مليون دولار للتصدي لجائحة كورونا تؤكد اضطلاعها بمسؤوليتها الدولية

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي : مساهمة المملكة بـ 500 مليون دولار للتصدي لجائحة كورونا تؤكد اضطلاعها بمسؤوليتها الدولية
مفتي عام المملكة : صلاتا التراويح والعيد تقامان في البيوت في حال استمرار جائحة كورونا

مفتي عام المملكة : صلاتا التراويح والعيد تقامان في البيوت في حال استمرار جائحة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*